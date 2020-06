Odchádzajúci pedagóg z FIIT: Nevideli sme snahu dohodnúť sa

Odpovedá odborný asistent RÓBERT MÓRO.

25. jún 2020 o 14:27 Matúš Beňo

Z prestížnej Fakulty informatiky a informačných technológií STU pre nespokojnosť s dekanom odchádza 26 pedagógov. Už vyše polroka upozorňujú na možné prekročenie právomocí, zneplatnenie volieb a ďalšie problémy.

Odchádzajúci odborný asistent FIIT Róbert Móro. (zdroj: Archív R. M. )

"Nevideli sme vôľu dohodnúť sa," ozrejmuje v rozhovore pre SME odborný asistent RÓBERT MÓRO, ktorý sa zo školy rozhodol odísť. Poslednou kvapkou bolo, že niektorým zamestnancom bez udania dôvodu nepredĺžili zmluvu.

Na webe Štrajková pohotovosť hovoríte o obavách z likvidácie FIIT. Čo to znamená?

Naposledy šiestim zamestnancom oznámili, že im nepredĺžia zmluvu. Ďalším ponúkli predĺženie na dva mesiace bez toho, aby boli vypísané výberové konania. V našich očiach to celkovo vyzerá tak, ako keby pán dekan nemal záujem o to, aby sme ďalej na fakulte pôsobili. Keď teda hovoríme o likvidácií, tak keď sa niekto pôjde pozrieť v septembri na fakultu, budova bude jediné, čo ostane rovnaké.

Bolo nepredĺženie zmlúv impulzom pre dobrovoľný odchod ďalších pedagógov?

Bola to asi taká posledná kvapka v sérii všetkých, ktoré sa udiali za posledného pol roka.

Ako ste sa problémy na fakulte snažili riešiť?

Snažili sme sa komunikovať s dekanom a vedením. Rokovania prebiehali opakovane od momentu, keď profesorke Bielikovej dali hodinovú výpoveďa my sme vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Žiaľ, v zásade sa nedá povedať, že by to k niečomu smerovalo, k ústupku zo strany dekana či vedenia. Nevideli sme vôľu dohodnúť sa.

Situácia aj komunikácia zo strany dekana utíchli, keď vypukla pandémia. Najskôr sme ho interne vyzývali, že ľudom končia zmluvy a patrilo by sa vypísať výberové konania, no nereagoval. Stretli sme sa s výhovorkami. Hovoril, že sa to nedá uskutočniť, pričom dôvody sa menili. Ak príležitosť bola, tak bola nevyužitá. Naopak situácia sa vyhrotila do dnešnej podoby.

Postavil sa za vás niekto?