Ako nám syntetická biológia umožní oživiť vyhynuté druhy

19. jún 2020 o 16:13 Miroslav Gašpárek

Peter Thiel, jeden z najdôležitejších technologických investorov zo Silicon Valley, si v roku 2015 vypýtal od profesora Genetiky z Harvardu, Georgea Churcha, zoznam najbláznivejších projektov, z ktorých ten zdanlivo najviac uletenejší chcel podporiť. Vybral si projekt, v ktorom sa Churchov tím snaží oživiť vyhynuté druhy - napríklad mamuty. Znie oživenie vyhynutých druhov ako sci-fi? Dnes uvidíte, že to tak nie je.

Dlho sa hovorilo, že vyhynutie je večné. No vďaka genetickému inžinierstvu a syntetickej biológii to tak byť nemusí. Síce sa nám ešte nepodarilo priviesť naspäť mamuty, no zato sa nám podarilo oživiť iný druh, aj keď len nakrátko.

Kozorožec pyrenejský (Capra pyrenaica pyrenaica ) je typ horského zvieraťa, tiež známeho pod názvom bucardo. Kedysi boli tieto zvieratká jednými z najpôsobivejších divokých zverov žijúcich v Európe, hrdo nesúce svoje zakrivené rohy po pyrenejských vrchoch na hranici medzi Španielskom a Francúzskom.

Počas 19. storočia však boli masívnym spôsobom lovené a v roku 1900 zostalo menej ako 100 jedincov tohto druhu. Španielske ministerstvo životného prostredia preto pre ne vybudovalo rezerváciu v Ordeskom národnom parku.

No nepomohlo to. V roku 1993 zostalo už len desať kozorožcov a v roku 1999 zostala jediná, dvanásťročná samička menom Celia. Počas jari 1999 dvaja biológovia z Centra pre poľnohospodársky výskum a technológie v Aragone, Jose Folch a Alberto Fernandez-Arias Celiu odchytili a z jej ucha odškrabli časť tkaniva, aby tak mohli zachovať bunkovú líniu tohto druhu kozorožca. Vzorky uložili v bezpečí, v tekutom dusíku. Nuž a 6. januára 2000 Celia zomrela.

Za bežných okolností by to znamenalo vyhynutie celého druhu pyrenejských kozorožcov. Hotovo. Nie je cesty naspäť. No spomínaní dvaja španielski vedci mali plán - chceli využiť proces nazývaný Nuclear Transfer Cloning (klonovanie s prenosom bunkového jadra), ktorý nám už predtým dal prvého naklonovaného cicavca, ovečku Dolly v roku 1996. Bolo by to možné? Nuž, teoreticky áno, veď zmrazené bunky vedci mali k dispozícii. Pokiaľ obsahovali neporušenú DNA a iné štruktúry v bunkovom jadre, mali by byť prijateľnými kandidátmi na klonovanie.

Nuclear Transfer Cloning bol v tej dobe ešte v počiatkoch a často sa skôr nepodaril, ako podaril. Princíp je relatívne jednoduchý: vezmime bunkové jadro z bunky zvieraťa, ktoré chceme naklonovať, presuňme ho do embryonálnej bunky, z ktorej sme odstránili jej vlastné bunkové jadro a následne implantujeme embryonickú bunku s novým jadrom do maternice náhradnej matky.

Teoreticky, za predpokladu, že organely (bunkový ekvivalent orgánov), cytoplazma, alebo samotná transferovaná DNA neboli poškodené, by tento proces mal fungovať a umožniť DNA “ovládnuť” bunkové procesy a viesť k narodeniu jedinca z vyhynutého druhu.

Spočiatku to však nefungovalo - pri procese presunu DNA do embryonálnej bunky sa nikdy nepodarilo vyhnúť poškodeniu.

Výskumníci a inžinieri si uvedomovali, že tento proces bude strašne náročný - veď Celia bola posledným jedincom svojho druhu a náhradná matka teda musela byť z iného druhu ako Celia. Samozrejme, výskum sprevádzala kopa ďalších technických problémov.

Snaha o regeneráciu vyhynutého kozorožca sa začala v roku 2002. Inžinieri najprv museli premeniť somatické kožné bunky do embryonálnych buniek, čo nie je zrovna jednoduchý proces. Ako nosiče využili kopu kozích vajíčok. Pod mikroskopom a pomocou mikromanipulátorov experimentátori odstránili jadrá z každého vajíčka a nahradili ho jednou zo somatických buniek od Celie. Následne tieto dve rôzne časti bunky prepojili do jednej fungujúcej entity pomocou dvoch krátkych pulzov elektrického prúdu do každej z buniek pri procese nazývanom elektrofúzia.

Následne tieto nové bunky nechali odpočívať a podarilo sa im vytvoriť 54 rekonštruovaných embryí, ktoré teraz vlastne boli vajíčkami kozorožca pyrenejského - made by biotechnology!

Následne tieto embryá vložili do materníc náhradných matiek kozorožca iberského, pričom dve samičky bohužial predčasne potratili. Dalo by sa povedať, že vedci doslova umelo oplodnili jeden druh iným, vyhynutým druhom.

V roku 2003 sa konečne, po mnohých zlyhaniach, podarilo vedcom jednu samičku kozorožca priviesť až k pôrodu. S využitím cisárskeho rezu sa narodila jedna samička kozorožca pyrenejského - bez akýchkoľvek vonkajších abnormalít. Mala normálny srdečný rytmus a iné znaky životných funkcií - bolo to prvé zviera, ktoré sa narodilo z vyhynutého druhu. V ten deň prestalo vyhynutie druhov byť večným. Bohužiaľ, táto znovu-oživená samička žila len asi 7 minút a následne zomrela na pľúcny defekt, ktorý je bežný pri klonovaných cicavcoch.

To však nemenilo základnú premisu tohto projektu - oživenie vyhynutého druhu sa podarilo. A že to trvalo len niekoľko minút? Nevadí, veď prvý let bratov Wrightovcov v decembri 1903 trval len dvanásť sekúnd - a o 66 rokov neskôr bolo ľudstvo na Mesiaci.

Samozrejme, takýto krok prináša množstvo náročných spoločenských, etických a technologických otázok. Je dôležité, aby sme o možnostiach, ktoré syntetická biológia má vedeli a mohli o nich diskutovať.

Ak Vám niekto bude tvrdiť, že nešetrné využívanie nesprávnych technológií, napríklad pri odlesňovaní pralesa či pestovaní sóje spôsobuje vyhynutie druhov, môže mať pravdu. No treba dodať že genetické inžinierstvo či syntetická biológia nám priamo prinášajú aj možnosť priviesť tieto druhy naspäť. A to opäť ukazuje dôležitosť tejto inžinierskej disciplíny.

Chcete byť dobrými ochrancami prírody? S dávkou nadnesenosti by sme mohli povedať: “Choďte do laboratória, sadnite si za počítač a utekajte sa učiť dizajnovať DNA.”

