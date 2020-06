ESET odhalil kyberútoky na vojenské a letecké spoločnosti v Európe

Cez LinkedIn posielali ponuky na prácu.

18. jún 2020 o 15:30 Matúš Beňo

Vojenské aj letecké spoločnosti v Európe a na Blízkom východe sa stali terčom cieleného kybernetického útoku. Zistili to výskumníci bezpečnostnej firmy ESET.

Pravdepodobným zámerom bolo získanie technických a obchodných informácií od zamestnancov firiem, na ktoré cielili.

Útočníci sa vydávali za známe a veľké spoločnosti vo vojenskej a leteckej sfére, ako napríklad výrobcu stíhačiek F-16 General Dynamics. V ich mene rozposielali cez sociálnu sieť LinkedIn pracovné ponuky, ktoré vyzerali dôveryhodne.

"Samozrejme, profil na LinkedIn bol falošný a správy zaslané v tejto komunikácii boli škodlivé," ozrejmil v tlačovej správe ESETu výskumník David Breitenbacher, ktorý útok analyzoval.

Skrýval sa za skutočným softvérom

Správy obsahovali odkaz na cloudové úložisko OneDrive, v ktorom bol jeden súbor. Po jeho rozbalení a otvorení sa obeti otvoril dokument s pracovnou ponukou, platovými podmienkami a ďalšími informáciami. No v pozadí sa do počítača nainštaloval škodlivý kód, ktorým útočníci získali prístup do počítača.

Ochranné prvky LinkedInu nemohli zasiahnuť, pretože súbor bol zaheslovaný.

Ak obeť súbor neotvárala, útočníci ju kontaktovali a vyzývali, aby si ponuku pozrela.

Škodlivý kód sa následne vydával za skutočný softvér či predinštalované nástroje Windowsu, aby sa skryl. Medzitým zbieral informácie a zatiaľ neznáme typy súborov, ktoré odosielal na úložisko DropBox.

Útočníci sa dokonca pokúsili vymámiť peniaze od tretej spoločnosti. Tej na základe získaných informácií poslali faktúru, ale s ich vlastným číslom účtu. Tento podvod sa ale nepodaril, keďže spoločnosti sa zdala faktúra podozrivá.

Za útokom môže byť neslávne známa skupina

Keď útočníci získali, čo chceli, nakoniec po sebe zmietli všetky stopy, vymazali nielen kód v infikovanom počítači, ale aj falošný profil na LinkedIn. Útok prebiehal od septembra do decembra minulého roka.

“ Nami analyzované útoky vykazovali všetky znaky špionáže. „ výskumník David Breitenbacher

"Nami analyzované útoky vykazovali všetky znaky špionáže. Našli sme zároveň niekoľko vecí, ktoré naznačovali prepojenie s neslávne známou kyberskupinou Lazarus," ozrejmil Breitenbacher.

Skupinu vinia z útoku na spoločnosť Sony Pictures v roku 2014, pri ktorom unikli dôverné informácie, vrátane osobných údajov, nevydaných filmov či scenáre a plány na ďalšie nakrúcania.

Lazarus je tiež podozrivá z celosvetového útoku WannaCry, ktorý zašifroval údaje na desaťtisícoch počítačov a za odomknutie pýtal peniaze.