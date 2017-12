Sony a Dentsu spolupracujú na vývoji reklamy pre širokopásmový internet

Tokio 30. januára (TASR) - Sony Corp a najväčšia japonská reklamná agentúra Dentsu Inc ohlásili spoluprácu pri vývoji reklamy pre širokopásmový internet.

30. jan 2002 o 13:19 ©TASR 2002

Dentsu zaplatí 1,73 miliardy jenov (13 miliónov USD) za 40-% podiel Intervision, reklamnej dcérskej spoločnosti Sony. Firma bude zodpovedať za komunikačné potreby spoločností Sony a zároveň bude poskytovať služby aj ostatným klientom a pracovať mimo skupiny.

Sony a Dentsu očakávajú, že premenovaná spoločnosť v prvom roku činnosti dosiahne tržby 55 miliárd jenov. Cieľom tohto projektu je integrovať ponuky Sony v oblasti širokopásmového internetu a marketingové skúsenosti Dentsu pri vývoji cielenej reklamy, nových typov služieb a nových marketingových technológií.

Sony zároveň chce spojiť svoje produkty spotrebnej elektroniky a internetové služby So-net do "všadeprítomného" celku, ktorý posilní jeho konkurencieschopnosť. Spoločnosť v októbri 2001 vytvorila spoločný podnik so švédskym Telefonaktiebolaget LM Ericsson, keďže mobilné komunikácie sa stali veľkým trhom so sľubnými výnosmi.

(100 JPY = 36,931 SKK, 1 USD = 49,155 SKK)

