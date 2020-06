Dvojité brnenie motýlích krídel ich chráni pred dažďom

Motýle sa počas dažďa ukrývajú.

15. jún 2020 o 20:41 Matúš Beňo

Pre vás dážď nepredstavuje žiaden problém. Vytiahnete dáždnik a ste viac menej v suchu. Prinajhoršom zmoknete, čo môže byť chvíľu nepríjemné.

No pre niektoré živočíchy ako motýle môže byť zásah kvapkou to isté, ako keby na vás padla kolkárska guľa.

Nová štúdia v časopise PNAS teraz po prvýkrát skúmala, čo sa deje s krídlami hmyzu pri dopade vysokorýchlostných kvapiek. Vedci tak zistili, že motýlie krídla majú akési dvojité brnenie, ktoré tlmí a zmenšuje dôsledky nárazu kvapky.

Dvojvrstvové brnenie

"Pre tieto drobné živočíchy je zásah dažďovou kvapkou tou najnebezpečnejšou vecou," vysvetľuje v tlačovej správe Cornellovej univerzity hlavný autor štúdie Seungho Kim.

Kvapky môžu jednak poškodiť krehké krídla hmyzu. Ďalšia hrozba sa ukrýva v úbytku telesného tepla, ktorý môže stret s vodou spôsobiť. Svaly v krídlach motýľa totiž potrebujú dostatok tepla na to, aby lietali. Ak ho nemajú, motýľ spadne na zem, kde ho môže ohroziť predátor.

Aby sa vedci dozvedeli viac o vplyve dopadu vody, namierili na hmyz vysokorýchlostné kamery a púšťali naň kvapky.

Zábery odhalili dvojité brnenie krídel. Prvou obrannou líniou je tenučká vrstva vosku, ktorá vodu odpudzuje.

Druhou líniou sú mikroskopické hrčky, s ktorými sa kvapka po náraze stretne. Kvapka sa následne roztiahne do šírky a vzniknú v nej malé diery, ktoré nakoniec vedú k jej rozdeleniu na množstvo malých.

"Predstavte si ich ako ihly. Ak by ste na ne pustili balón, rozletel by sa na mnoho malých kúskov. Rovnaké je to pri kvapke," vysvetľuje Sunghwan Jung, spoluautor štúdie.

Zábery z vysokorýchlostnej kamery ukazujú, čo sa stane s kvapkami po dopade na krídlo motýľa. KLIKNITE PRE SPUSTENIE. (zdroj: Kim et al./PNAS/doi: 10.1073/pnas.2002924117)

Lepšie materiály

Rozbitie kvapiek zároveň skráti čas, počas ktorého sa voda dotýka krídel hmyzu.

"Ak sú dlhšie v kontakte so studenou vodou, stratia veľa tepla a nemôžu tak ľahko vzlietnuť," ozrejmuje Jung.

Keď príde dážď, motýle sa schovajú. Útočisko sa pritom líši od druhu k druhu. Niektoré sa ukryjú vo vysokej tráve či pod kvetmi, iné zas vletia do kríkov či otvorov v stromoch.

Porozumenie procesu, ako motýlie krídla znižujú vplyv dopad dažďových kvapiek, môže viesť k vývinu lepších vode odolných materiálov.

Vedci hovoria, že je obrovský dopyt po tovaroch, ktorých vlastnosti a funkcie sa inšpirujú prírodou, ako napríklad povlak, ktorý bráni vzniku ľadu na krídlach lietadiel.

DOI: 10.1073/pnas.2002924117