Objavili najstaršiu čínsku figúrku. Vyrobil ju skutočný umelec, vravia vedci

Soška je vyrobená z opálenej kosti.

11. jún 2020 o 17:04 SITA

Fotka a 3D rekonštrukcia miniatúrnej sošky vtáka. (Zdroj: Francesco d'Errico and Luc Doyon)

BRATISLAVA. V čínskej provincii Henan našli malú figúrku vtáka vyrezanú z opálenej kosti. Ide o dosiaľ najstarší objavený čínsky umelecký predmet.

Soška je kratšia ako dva centimetre a pochádza z paleolitu spred 13 800 až 13 000 rokov. Zobrazuje vtáka stojaceho na malom podstavci, čo podľa odborníkov naznačuje úplne novú umeleckú tradíciu, ktorá nemá nič spoločné s inými štýlmi z Európy alebo Sibíri.

"Keď sa na sošku pozriete pod mikroskopom, vidíte, že ju vytvoril skutočný umelec," uviedol Francesco d’Errico, riaditeľ francúzskeho Národného centra pre vedecký výskum.

"Ak sa zameriate na chvost, všimnete si, že je príliš veľký. Ak by taký nebol, vták by nestál na podstavci a spadol by hlavou dopredu," vysvetlil s tým, že figúrka je výborne vyvážená a na rovnom povrchu stojí.

Vedec dodal, že aj metóda na pálenie kosti, z ktorej je soška vyrezaná, ešte nie je úplne pochopená, no vyžadovala si veľkú technickú zručnosť.

Najstaršie vyrezávané figúrky pochádzajú z oveľa skoršieho obdobia siahajúceho až 40-tisíc rokov do minulosti. Znázorňujú zvieratá alebo ľudí, pričom ich autori použili mamutie kly. Našli ich na území dnešného Nemecka.

Najstaršia socha zvieraťa nájdená vo východnej Ázii pochádza približne z roku 3000 pred naším letopočtom. Čínska soška je oveľa menšia ako figúrky z Nemecka a znázornenie vtáka stojaceho na podstavci je výnimočné pre obdobie paleolitického umenia.



Soška je veľmi dobre uchovaná, vedci tak mohli identifikovať metódy, ktoré autor použil pri vyrezávaní.

Využitie sošky zrejme nikdy neodhalia, no podľa d’Errica vyzerá ako "predmet, ktorý by ste nosili so sebou vo vrecúšku spolu s inými predmetmi". Objasnil, že figúrku možno využíval na predpovedanie budúcnosti šaman, pričom je pravdepodobné, že autor vyrobil na tento účel aj ďalšie sošky zvierat.