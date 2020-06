Astronautka sa stala prvou osobou, ktorá navštívila vesmír aj najhlbšie miesto sveta

Kathy Sullivan sa v nedeľu ponorila do Challengerskej hlbočiny.

10. jún 2020 o 15:15 SITA

BRATISLAVA. Bývalá americká astronautka a oceánografka Kathy Sullivan sa stala prvou osobou na svete, ktorá navštívila vesmír aj najhlbšie miesto na Zemi.

V nedeľu sa ponorila do Challengerskej hlbočiny, ktorá sa nachádza v Mariánskej priekope v hĺbke 10 928 metrov.

Správny biológ by misiu nikdy neodmietol

Sullivan sa vydala skúmať hlbočinu v Tichom oceáne v rámci expedície Ring of Fire, ktorú zorganizovali spoločnosti EYOS Expeditions a Caladan Oceanic.

Je prvou z troch bádateľov, ktorí sa na približne 10-hodinovú misiu vydajú, pričom zvyšní dvaja by mali nasledovať jej stopy tento týždeň.

Challengerskú hlbočinu "poznám ako batymetrický prvok na mape, tektonický prvok a seizmický prvok, ale to sú všetko znalosti založené na dátach.

Vidieť to osobne, to je úplný rozdiel," povedala Sullivan pre televíziu CNN s tým, že "žiadny správny morský biológ by nedokázal odmietnuť pozvanie".

Vedkyňa zostúpila do Challengerskej hlbočiny spolu s vedcom, dobrodruhom a zakladateľom Caladan Oceanic, Victorom Vescovom, ktorý vystúpil na najvyššie miesta na každom kontinente a ponoril sa do najhlbších miest na svete.

Magická jazda výťahom

Pred ich ponorom tím z EYOS vyslal na dno oceána niekoľko vedeckých "landerov", aby preskúmal podmienky pod vodou, ako je napríklad teplota a salinita, a na základe toho potom upravil navigáciu špeciálneho podmorského plavidla Limiting Factor, v ktorom sa vedci ponorili.

Cesta na dno trvala štyri hodiny. Podľa Sullivan sa postupom času kabína ochladila, ale inak nezaznamenala žiadne fyzické zmeny. Na dne hlbočiny strávili 1,5 hodiny.

"Pri cestovaní do vesmíru a na dno oceána sú dve veci výrazne odlišné. Jedna je energetická náročnosť. Myslím, že keď odlietate z planéty a pripútate sa k rakete, v podstate idete na bombe.

Súvisiaci článok Americká vláda chce zabrániť, aby z Titanicu vytiahli telegraf Čítajte

Je to veľmi energické, hlasné, hlučné a sprevádza to veľa zrýchlenia," vysvetlila Sullivan s tým, že cesta na dno oceána bola ako "magická jazda výťahom". "Je to veľmi, veľmi pokojné.

Nie ste v nejakom nemotornom skafandri, môžete byť v podstate v bežnom oblečení, ak chcete. A je to taký pomalý, plynulý, stabilný zostup," opísala svoj zážitok.

Po návrate na loď DSSV Pressure Drop Sullivan urobila netradičný telefonát. S pomocou kolegu zavolala astronautom Bobovi Behnkenovi a Dougovi Hurleymu na Medzinárodnej vesmírnej stanici, ktorých tam 30. mája vyniesla vesmírna loď Crew Dragon spoločnosti SpaceX, a porozprávali sa o svojich misiách.

Do vesmíru vyletelo viac ako 550 ľudí, do Challengerskej hlbočiny sa ponorilo zatiaľ len osem ľudí.