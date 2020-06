Test iPhone SE: lacný smartfón od Apple sa oplatí

Hodnotenie 8 iPhone SE (2020) Páči sa nám: stále pekný dizajn výkon systém Nepáči sa nám: možnosti fotoaparátu kapacita batérie Zhrnutie: Pre fanúšikov Apple hľadajúcich malý lacný smartfón je dobrou voľbou, aj keď dizajnovo za zenitom. Škoda menšej kapacity batérie a fotoaparátu, ktorému chýba minimálne jeden ďalší objektív. KÚPIŤ NA ALZA.SK OD 479 €

Predstavte si situáciu, keď by Samsung vytiahol šesť rokov starý dizajn smartfónu, pridal moderný čip, fotoaparát s jediným snímačom a batériu s polovičnou kapacitou dnešného štandardu.

Výsledok by mohol predávať za zaujímavú cenu, no aj tak by sa nevyhol masívnej kritike. V prípade Apple je situácia odlišná, nielen kvôli vernej skupine zákazníkov, veľkú úlohu tu zohráva aj portfólio produktov.

Nový lacný malý iPhone je kompromisom. Z pohľadu majiteľov Android smartfónov je spojením už dávno prekonaného dizajnu a nie práve vhodne zvolenej hardvérovej výbavy.

Proti súčasným trendom

Prvou generáciou iPhone SE sa Apple nesnažil osloviť majetných fanúšikov značky, bol to smartfón pre tých, ktorí majú obmedzený rozpočet. V ponuke úspešne nahradil neveľmi podarený model iPhone 5C a na niekoľko rokov sa stal jediným riešením pre zákazníkov preferujúcich malé smartfóny.

Nový iPhone SE je z hľadiska prístupu jeho presnou kópiou. Nie je úplne novým telefónom, neprináša nové technológie, zároveň si zaň výrobca nepýta tisícku. Pokračuje teda v tradícii lacných iPhonov, za ktorých cenu by sme si mohli kúpiť špičkovo vybavený Android smartfón.

Prvé minúty s novým iPhone SE nám pripomenuli úspešný model iPhone 8 a aj úplne pôvodný model iPhone 6, ktorý ako prvý prišiel s použitým dizajnom v roku 2014. Rozmery a ani materiály sa nemenili, v rukách sa vám tak ocitne kompaktný smartfón tvorený z odolného skla a hliníkového rámu.