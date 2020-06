Vyskúšali sme televízor od Samsungu, je pre náročných

Špičkový obraz môžete mať aj bez OLED technológie.

5. jún 2020 o 15:45 Matúš Paculík

Hodnotenie 10 Samsung QE55Q95T Páči sa nám: dizajn vynikajúci obraz množstvo funkcií rýchly systém zvuk Nepáči sa nám: jedine cena Zhrnutie: Skvelý televízor pre náročných filmových fanúšikov, ktorí nemajú obmedzený rozpočet. Kvalitou sa bez problémov vyrovná OLED konkurencii, pričom navyše ponúka perfektný systém, množstvo funkcií a prekvapivo dobrý zvuk. Škoda vyššej ceny a niekomu môže vadiť aj externá jednotka. KÚPIŤ NA ALZA.SK OD 1 889 €

Produkt na test poskytla spoločnosť Samsung

Na kúpu veľkého televízora so 4K rozlíšením dnes nepotrebujete veľký rozpočet. Pri 55 palcovej uhlopriečke vám dokonca stačí len niečo cez 300 eur, čo je suma, za ktorú sme dva roky dozadu kupovali 42-palcové modely.

Dokonca aj najlacnejší Samsung kúpite už za menej ako 400 eur, no nami testovaný model si Samsung cení na 2200 eur (v akcii ho zoženiete lacnejšie aj o tri stovky). Séria Q95T je tým najlepším so 4K rozlíšením v ponuke výrobcu a my sme sa pozreli, či je skutočne hodný tak vysokej investície.

Je tenký, to stačí

Vzhľad televízorov je posledné roky jednotný, keďže honba za čo najužším rámom zničila akúkoľvek snahu o originalitu. Jednotlivé modely sa na stene líšia jedine hrúbkou a farbou rámu a ak ich položíte na stolík, tak ešte svojimi nožičkami alebo stojanom.

Samsung tu stavil na úplne jednoduchý dizajn s pevne pôsobiacim rámikom širokým len dva milimetre. Geometrickú čistotu tu jemne narúša len logo výrobcu v spodnej časti. Stojan chválime, je veľmi pevný, s jednoduchou montážou. K dispozícii je riešenie pre montáž na stenu s minimálnym odstupom.

Kvôli jeho malej hrúbke (len 3,5 centimetra) sme mali obavy ohľadom reprodukcie zvuku. Miesta vo vnútri televízora je málo, no stále dostatok pre použitie zvukového systému s výkonom 60 wattov.

Celkovo šesť reproduktorov si dobre poradí nielen s bežnými filmami, ale aj s akčnými scénami, či hudbou. A pokiaľ vyslovene nepotrebujete dunivé výbuchy, tak sa bez problémov zaobídete bez doplnkového zvukového systému.

(zdroj: Samsung)

Zoštíhlenie tela televízora si nevyžiadalo mágiu s vnútorným usporiadaním komponentov. Výrobca totiž to najdôležitejšie vrátane všetkých konektorov premiestnil do externého boxu.