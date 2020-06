Masové vymieranie prebieha rýchlejšie, môže spôsobiť dominový efekt

Treba zmeniť prístup k ochrane druhov.

3. jún 2020 o 13:49 Matúš Beňo

Vedci už niekoľko rokov upozorňujú, že práve prebieha šieste masové vymieranie druhov. Vedia, že tentokrát ho nespôsobil prirodzený jav, ale človek.

Nová štúdia hovorí, že súčasné vymieranie prebieha rýchlejšie, než sme si pôvodne mysleli.

Narúša schopnosť planéty poskytovať človeku dôležité služby, bez ktorých sa nezaobíde.

Autori zistili, že viac ako päťsto druhov suchozemských stavovcov je na pokraji vyhynutia. Zmiznúť z prírody môžu už do dvadsiatich rokov od teraz. O podobný počet stavovcov pritom svet prišiel za celé minulé storočie.

Štúdia v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences upozorňuje aj na vážny dominový efekt, ktorý by vyhynutie druhov mohlo spôsobiť.

Príliš rýchle vymieranie

Činnosť človeka zasiahla do prírody nevídaným spôsobom, ale aj tempom. V 20. storočí vymrelo podľa novej štúdie 543 druhov suchozemských stavovcov.

Tento počet by prirodzeným spôsobom mal vyhynúť približne až za desaťtisíc rokov, nie za sto.