Rusko zvažuje výstavbu novej vesmírnej stanice

25. máj 2020 o 15:09 SITA

MOSKVA. Rusko zvažuje výstavbu novej vesmírnej stanice. Nahradiť by mohla Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS), ktorá už má svoje roky.

S prácami by sa mohlo začať ihneď, povedal šéf ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos Dmitrij Rogozin v pondelok pre rozhlasovú stanicu Komsomoľskaja pravda.

"Rusko malo vždy vedúce postavenie pri výstavbe vesmírnych staníc," uviedol. Je však ešte potrebné zodpovedať otázky, či bude prevádzkovaná národne alebo medzinárodne a či ju budú môcť navštíviť aj vesmírni turisti, priblížil.

ISS sa nachádza vo vesmíre už viac než 20 rokov. Životnosť miliardového projektu bola naposledy predĺžená do roku 2024. O predĺžení do roku 2030 sa už dlho diskutuje, otázkou však je, či to jej technický stav vôbec umožňuje.

"Ako dlho tu ešte bude? Sedem, možno desať rokov,“ uviedol v tejto súvislosti Rogozin a poukázal pritom na opotrebovanosť jednotlivých štruktúr a modulov.

ISS sa nachádza na obežnej dráhe Zeme vo výške približne 400 kilometrov. Aktuálne sa na nej nachádzajú traja astronauti.