Vedci objavili unikátny asteroid s chvostom ako kométa

Asteroid 2019 LD2 patrí medzi takzvaných Trójanov Jupitera.

25. máj 2020 o 9:42 SITA

BRATISLAVA. Systém ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) Havajskej univerzity objavil asteroid, ktorý má chvost ako kométa.

Astronómovia už síce v minulosti spozorovali takéto telesá so znakmi asteroidov i komét, no planétka 2019 LD2 je unikátna. Je to totiž prvý spozorovaný asteroid patriaci do skupiny takzvaných Trójanov Jupitera s kometárnym chvostom.

Teleso bolo aktívne po celý rok

ATLAS, financovaný americkým Národným úradom pre letectvo a vesmír (NASA), funguje ako systém skorého varovania pred asteroidmi, ktoré by mohli predstavovať hrozbu pre Zem.

Zvláštny asteroid blízko orbity Jupitera zachytil začiatkom júna 2019 a už vtedy odborníci z Queen's University Belfast a Las Cumbres Observatory hovorili, že má kometárnu povahu. Znovu, no už s viditeľným chvostom, ho ATLAS zaznamenal v júli 2019.

Koncom minulého a začiatkom tohto roka 2019 LD2 prelietaval okolo Slnka a nebol viditeľný zo Zeme, no na nočnej oblohe sa znova objavil minulý mesiac.

Aj tentokrát systém potvrdil, že má stále chvost ako kométa. Tieto pozorovania dokazujú, že teleso bolo pravdepodobne nepretržite aktívne po takmer celý rok.

To, že je 2019 LD2 Trójan Jupitera, potvrdili merania z viacerých observatórií. Trójania sú asteroidy, ktoré obiehajú po rovnakej dráhe okolo Slnka ako jedna z planét, ale zostávajú buď okolo 60 stupňov pred alebo 60 stupňov za ňou.

O príčinách sa zatiaľ špekuluje

Jupiter má státisíce takýchto vesmírnych súpútnikov. Dosiaľ však astronómovia u žiadneho takéhoto telesa nespozorovali, že by vytryskoval prach a plyn ako kométa.

Preto je aj nedávno objavený asteroid zaujímavý. Vedci predpokladajú, že gravitácia Jupitera pritiahla Trójanov pred miliardami rokov. To by však znamenalo, že akýkoľvek ľad na ich povrchu by sa vyparil a spôsobil, že by prach a plyn vytryskovali už dávno.

"Po desaťročia sme verili, že trójske asteroidy by mali mať pod povrchom veľké množstvo ľadu, ale doteraz sme nemali žiadne dôkazy. ATLAS ukázal, že predpovede ich ľadovej povahy môžu byť správne," vysvetlil Alan Fitzsimmons z Queen's University Belfast.

O tom, prečo sa asteroid 2019 LD2 správa ako kométa, vedci zatiaľ len špekulujú. Jednou z teórií je, že ho Jupiter pritiahol do svojej blízkosti nedávno zo vzdialenejšej obežnej dráhy, kde jeho ľadový povrch vydržal.

Ďalšou zase, že utrpel zosuv alebo náraz s iným telesom, čo odhalilo ľad ukrytý pod horninou. Astronómovia to plánujú zistiť ďalšími pozorovaniami.