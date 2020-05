Vedci zistili, prečo Antarktída ozelenela

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/gfwd6-dd5a08?from=yiiadmin&download=1&version=1&skin=1&btn-skin=112&auto=0&share=1&fonts=Helvetica&download=1&rtl=0&pbad=1

Od roku 2011 to Spojené štáty nedokážu. S koncom programu raketoplánov stratili USA schopnosť dostať človeka do vesmíru.

Zmeniť by to mohol buducotýždňový historický let súkromnej spoločnosti SpaceX. Tá plánuje vyslať dvojicu astronautov do kozmu, na misiu k Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS.

Bude to historický let: prvý raz pošle súkromník človeka do kozmu a po takmer desaťročí to bude prvý let Američanov na americkej vesmírnej lodi z americkej pôdy do kozmu.

Vedci však tiež zisťovali, prečo niektoré časti Antarktídy ozeleneli. A súčasťou vedeckého tímu bola aj slovenská výskumníčka.

Viac sa dozviete v podcaste TECH_FM.