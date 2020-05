Psy majú pubertu, je podobná ako u ľudí

Vypočujte si podcast

Majitelia psov to možno už dávno vedia. No vedecký výskum už teraz ukázal, že psy zrejme naozaj mávajú pubertu. Pri skúmaných plemenách to bolo okolo ôsmeho mesiaca.

Zároveň sa zdá, že táto puberta sa ponáša na tú ľudskú.

Výskumníci tiež ukázali ako by sa dalo pomôcť blednúcim a umierajúcim koralovým útesom. Kľúčom môže byť vyšľachtená riasa.

Viac sa dozviete v podcaste Tech_FM.