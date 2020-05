Vytvorili prototyp leteckého motora, ktorý nepotrebuje fosílne palivá

Vedci pracujú na zefektívnení návrhu.

7. máj 2020 o 15:25 Matúš Beňo

Čínski vedci predstavili prototyp prúdového plazmového motora, ktorý by raz mohol znížiť závislosť lietadiel na fosílnych palivách.

Ich riešenie totiž žiadne nepotrebuje, postačí mu elektrina a vzduch. Štúdiu zverejnili v časopise AIP Advances.

Pohon pre lietadlá

Plazma je štvrtým látkovým skupenstvom. Je to plyn plný nabitých častíc, ktorý má v prírode mnoho podôb. Nachádza sa napríklad na povrchu Slnka, ale aj v blesku na Zemi.

Dá sa využiť aj na pohon, jeho verziu mala napríklad aj sonda Dawn, ktorá skúmala pásmo planétok medzi Marsom a Jupiterom.

Tento plazmový pohon však nemá uplatnenie v zemskej atmosfére, pretože by nebol dostatočne výkonný pre lietadlá.

Vedci z Univerzity vo Wu-chane našli spôsob, ako obmedzenie obísť.

Plazmový prúdový pohon vytvorili tak, že pod vysokým tlakom stlačili prúd vzduchu. Následne pomocou elektrického zariadenia vytvorili mikrovlny, ktorými častice vzduchu nabili. Vznikol tak prúd plazmy, ktorý vytvoril ťah.

Žiadne fosílne palivá

Prototyp dokázal zdvihnúť kilogramovú oceľovú guľu 2,4 centimetra do vzduchu, čo je v širšom meradle porovnateľné s prúdovým motorom dopravného lietadla.

"Naše riešenie nevyžaduje žiadne fosílne palivá, a tak nevytvára žiadne uhlíkové emisie, ktoré by viedli k skleníkovému efektu a globálnemu otepľovaniu," vysvetľuje v tlačovej správe Amerického fyzikálneho inštitútu jeden z autorov štúdie Jau Tang.

Letecká doprava predstavuje síce malú, no aj tak významnú časť všetkých emisií skleníkových plynov. Celosvetovo zodpovedá za viac ako dve percentá, no hodnota sa do polovice storočia môže strojnásobiť.

Od reálneho uplatnenia pohonu je zatiaľ stále veľmi ďaleko. Vedci teraz chcú pracovať na zvýšení efektivity prototypu.

DOI: 10.1063/5.0005814