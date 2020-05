Otestovali sme rýchle externé disky

Sú malé, ľahké, rýchle a vmestia sa aj do malých vreciek nohavíc. Externé pevné disky sa príchodom flash technológie zmenšili, sú ľahšie a výrazne menej náchylné na poškodenie otrasmi.

Ich cena už klesla na nízku hodnotu, dostupnú aj pre používateľov s obmedzeným rozpočtom.

Najlacnejší s kapacitou 120 gigabajtov kúpite už za menej ako 40 eur, za dvojnásobok si priplatíte len Ďalších 10 eur.

Za jeden terabajt si výrobcovia pýtajú približne 150 eur, čo je trojnásobok ceny klasického externého pevného disku. Cenu môže zvýšiť lepšia a odolnejšia konštrukcia, či doplnková softvérová výbava.

V našom teste máme dva modely s vysokou prenosovou rýchlosťou, presahujúcou jeden gigabajt za sekundu pri čítaní dát. Dosiahnutie tak vysokej rýchlosti pri bežnom používaní ale nie je zaručené, keďže závisí od viacerých faktorov.

Tým prvým je použitie správneho kábla, optimálne toho, ktorý dostanete spolu s diskom. Jeho nevýhodou býva malá dĺžka, častokrát dosahuje len pár centimetrov. Lacný kábel sa môže javiť na nerozoznanie od lepšieho a drahšieho, no skutočný rozdiel zistíte hneď pri prvom použití.

Váš drahý a rýchly externý disk naplno s pomalým káblom nevyužijete, pokiaľ nepodporuje moderný štandard.

Starý USB kábel podporujú štandard USB 2.0 / High Speed je vám pri rýchlom disku na nič, keďže zvládne preniesť maximálne 60 megabajtov za sekundu.

Dva z nami testovaných diskov dokážu posielať dáta rýchlosťou až jeden gigabajt za sekundu, takže nevhodný kábel ich výkon výrazne degraduje. A degraduje ho aj nesprávny vstup v notebooku.

Zistite si preto, ktorý konektor vo vašom notebooku alebo počítači podporuje najrýchlejší prenos dát. Hlavne pri lacnejších modeloch výrobcovia šetria a môžete tu nájsť nielen nové, ale aj staré USB 2.0 porty.

A nakoniec záleží aj na disku počítača / notebooku, keďže rýchlosť bežného pevného disku v notebooku dosahuje približne desatinu toho, čo ponúka testovaný Samsung a Adata.

Základné SSD je na tom lepšie, ale stále dosahuje len polovičnú rýchlosť lepších externých diskov z nášho testu.

Svoj nový externý disk si preto vyberajte s ohľadom na zariadenie, s ktorými ho budete najčastejšie používať. Ten lacným a pomalým nevyužijete možnosti svojho notebooku naplno, no zbytočne rýchly a drahý s nesprávnym notebookom určite nevyužijete.

Testované modely externých diskov:

Samsung T7 Touch

(zdroj: Samsung)

Externé disky veľa krásy nepobrali, výnimky by sme mohli zrátať na prstoch jednej ruky. Model T7 Touch patrí k jednej z nich, je totiž malý, dizajnovo čistý a vyrobený z kvalitných materiálov. Je v podstate na nerozoznanie od externej batérie, jediným poznávacím prvkom je veľké logo Samsung a snímač odtlačkov prstov vybavený LED svetlom.

V súčasnej ponuke patrí tento model do prémiovej kategórie, keďže oproti bežnej konkurencii prináša viac, ako len pekný dizajn. V prvom rade je lákadlom vysoký výkon, tým myslíme skutočne vysoký výkon. Budete k nemu ale potrebovať aj adekvátny počítač alebo notebook s moderným USB C konektorom.

Len prítomnosť spomínaného konektora vám nemusí zabezpečiť plnú prenosovú rýchlosť, dôležitý je samotný hardvér. Disk podporuje rozhranie USB 3.2 Gen 2, pri ktorom dokáže dosiahnuť 1050 megabajtov za sekundu pre čítanie a 1000 pre zápis.

Pri staršej verzii nemusí dosiahnuť plnú rýchlosť a dôležitá je aj rýchlosť v počítači / notebooku. Tie lacnejšie notebooky totiž bývajú vybavené len základnými SSD diskami s rýchlosťou len polovičnou v porovnaní s testovaným externým SSD diskom Samsung.

My sme disky testovali s notebookom Dell XPS 15 9560 vybaveným rýchlym NVMe diskom, pri ktorom sme namerali 1010 megabajtov za sekundu pri čítaní a 880 megabajtov za sekundu pri zápise. Pri lacnejšom Latitude 7400 boli tieto hodnoty približne polovičné, limitované hardvérom notebooku.

Snímač odtlačkov je príjemným doplnkom pre každého, kto chce mať svoje dáta pod kontrolou. Disk využíva 256-bitové AES hardvérové šifrovanie a pre prístup k dátam si na počítač musíte z disku nainštalovať jednoduchý softvér. Ak však zabudnete heslo, tak si ho bez pomoci Samsungu neobnovíte.

Samsung T7 Touch je prémiový externý disk pre náročného používateľa, ktorý vyžaduje vysoký výkon (má aj adekvátny počítač alebo notebook) a bezpečnosť. Užitočným bonusom je podpora Android smartfónov.

+ rozmery, zabezpečenie, rýchlosť, podpora Android

- teplota, cena

Cena: od 155 eur za 500 GB verziu (dostupnosť a aktuálna cena)

SanDisk Extreme Portable SSD

(zdroj: SanDisk)

Môže vám spadnúť na zem, piesku, nevadí mu dážď, prežije obliatie vodou a neublíži mu ani mráz. Malý odolný disk SanDisk je navrhnutý na to, aby ste ho nosili neustále pri sebe, hoci aj na cesty do hôr alebo rovno do púšte.

Vytvorený je z odolných materiálov, pričom jeho hmotnosť je len 42 gramov. Na prepojenie s počítačom alebo notebookom využíva moderné rozhranie USB 3.1 Gen 2. V balení nájdete jeden krátky kábel a pre staršie zariadenia aj redukciu z USB C na klasický USB konektor.

Firma garantuje veľmi dobrú prenosovú rýchlosť, až 550 megabajtov za sekundu počas čítania. Reálne hodnoty závisia hlavne od zariadenia, s ktorým budete disk používať. Ak ho totiž zapojíte do starého USB 2.0 portu, tak možnosti disku naplno určite nevyužijete.

My sme pri použití nášho notebooku namerali vyše 560 megabajtov za sekundu pri čítaní a 522 pri zápise. Výkon teda dostatočný aj pre náročného používateľa.

Navyše disk sa nijako výrazne neprehrieva a teda je skutočne použiteľný aj pri maximálnej prevádzkovej teplote 45 stupňov.

Softvérová bezpečnosť je v tomto prípade len doplnkovou funkciou, výrobca vám k dispozícii ponúka aplikáciu SanDisk SecureAccess. Je klasickým riešením, s pomocou ktorého si vytvoríte zabezpečený šifrovaný adresár.

Bez hesla sa k súborom nikto nedostane, takže pri odcudzení disku sa nebudete musieť obávať zneužitia citlivých informácií. Pre prístup k súborom však okrem hesla potrebujete na každom počítači nainštalovať aplikáciu.

Disk si môžete kúpiť už za približne 75 eur v 250 gigabajtovej verzii. Dostupný je aj s kapacitou 500 gigabajtov, 1 a 2 terabajty. Pri tom poslednom si pripravte približne 360 eur. Firma má v ponuke aj Pro verziu tohto produktu s dvojnásobnou rýchlosťou čítania a zápisu dát.

+ odolná konštrukcia, rozmery, dobrá cena

- len priemerná rýchlosť

Cena: od 79 eur za 250 GB verziu (dostupnosť a aktuálna cena)

ADATA SE760

(zdroj: ADATA)

Najlacnejší model v našom teste nie je automaticky tým najhorším. Práve naopak, jeho skvelý pomer výkonu k cene z neho robí dobrú voľnu pre používateľov hľadajúcich dostupný externý disk s výkonom drahých modelov.

Pri rýchlostiach čítania a zápisu sa totiž vyrovná raz tak drahému Samsungu, presnejšie to je vyše 1040 megabajtov za sekundu pre čítanie a 853 pri zapisovaní údajov. Teda niečo, čo by sme pri cene pod 80 eur nečakali. Dôvodom je využitie moderného rýchleho rozhrania USB 3.2 Gen 2.

Disk navyše klame telom, jeho dizajn nie je veľmi zaujímavý, chýba mu štýl Samsungu a odolnosť SanDisku. No na rozdiel od nich je kompaktnejší a skladnejší, takže sa pohodlne vmestí aj malého vrecka nohavíc.

Vďaka kovovému telu sa len tak rýchlo nepoškodí, pád na zem však kvôli absencii ochranných prvkov nemusí prežiť.

Konektor nájdete na jednom z jeho plastových bokov, tu je aj malá LED dióda, ktorá svetlom informuje o aktivite čítania a zápisu.

Pri dlhodobej záťaži (teda hlavne pri kapacitne väčších modeloch) sa pripravte na vyššiu teplotu.

Kovové telo sa vie zohriať už za pár minút až do teploty nepríjemnej na dotyk. Vplyv na výkon sme tu našťastie nezaznamenali.

V balení nenájdete žiadny ochranný obal alebo puzdro, hoci by sme jeho prítomnosť určite ocenili. Káble sú dodávané dva, zhodne veľmi krátke a pevné. S jedným pripojíte disk do USB C portu, druhý do klasického USB A.

Disk ADATA SE760 si môžete kúpiť v čiernej alebo striebornej farbe, s kapacitou od 256 gigabajtov až do jedného terabajtu. Cena je s ohľadom na výkon vynikajúca a aj pri najväčšej kapacite zaplatíte menej ako dve stovky.

+ kompaktné rozmery, rýchlosť, cena

- teplota

Cena: od 77 eur za 256 GB verziu (dostupnosť a aktuálna cena)

Parametre

Samsung T7 Touch Sandisk Extreme Portable SSD ADATA SE760 Kapacity: 500 GB, 1 TB, 2 TB 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB 256 GB, 512 GB, 1 TB Rozhranie: USB 3.2 Gen 2 USB 3.1 Gen 2 USB 3.2 Gen 2 Rýchlosť čítania: 1009 MB/s 563 MB/s 1045 MB/s Rýchlosť zápisu: 880 MB/s 523 MB/s 854 MB/s Rozmery: 85 x 57 x 8 mm 96,2 x 49,5 x 8,9 mm 122,2 x 44 x 14 mm Hmotnosť: 58 g 39 g 79 g Cena od: 155 € 79 € 77 € Cena za 1 TB verziu: 235 € 199 € 199 €

Rýchlosť diskov sme merali v aplikácii CrystalDiskMark 7.