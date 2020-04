Pentagon odtajnil a zverejnil tri videá s UFO, ktoré videli piloti

Zábery vznikli počas tréningových letov.

28. apr 2020 o 14:39 Matúš Beňo

Pentagon odtajnil a zverejnil tri odtajnené videá zachytávajúce neznáme lietajúce objekty, známe ako UFO.

Zábery unikli na verejnosť v rokoch 2007 a 2017 vďaka novinám New York Times a spoločnosti To the Stars, ktorá sa zaoberá letectvom, vedou a zábavou.

Zrnité videá natočené infračervenou kamerou ukazujú rýchlo pohybujúce sa telesá bez krídel či viditeľného spôsobu pohonu vo vzduchu.

Dve z videí sú doplnené aj o komentáre pilotov námorníctva, ktorí neskrývajú, že sú úkazom uchvátení. Tretie je bez zvuku.

Vznikli počas tréningových letov v novembri 2004 a januári 2015.

Neznámy pôvod

"Keď som sa k objektu priblížil, prudko zrýchlil na juh a zmizol za menej ako dve sekundy," povedal pre CNN o úkaze z roku 2004 bývalý pilot David Fravor. Manévre, aké objekt robil, Fravor nikdy predtým nevidel.

Pentagon sa teraz rozhodol zábery zverejniť, aby urovnal nejasnosti o ich pravosti. Dostupné sú na webe amerického námorníctva pod označením FLIR, GOFAST a GIMBAL.