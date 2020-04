Prototyp vesmírnej lode Starship od SpaceX prešiel kľúčovým testom

Ako ďalšie odskúšajú motory.

27. apr 2020 o 17:25 SITA

BRATISLAVA. Prototyp vesmírnej lode Starship spoločnosti SpaceX, ktorá by v budúcnosti mala odviezť ľudí na Mesiac a Mars, prešiel kľúčovým testom.

Stroj SN4 v nedeľu úspešne dokončil kryogenický test odolnosti, oznámil na sociálnej a mikroblogovacej sieti twitter šéf firmy Elon Musk.

Ide o prvý kompletný prototyp lode, ktorý tento test absolvoval úspešne. Dokazuje, že loď je schopná letu.



Test Starship SN4 sa uskutočnil v zariadení spoločnosti v Boca Chica v americkom Texase. Prototyp počas neho naplnili tekutým dusíkom, aby overili, že jeho nádrže dokážu vydržať vysoký tlak chladného paliva počas letu vo vesmíre. Zariadenie by malo podľa Muska tento týždeň tiež absolvovať test motora. Ten sa podľa webstránky NASASpaceFlight.com uskutoční najskôr 30. apríla.



Kozmická loď Starship a jej nosná raketa Super Heavy by mali byť podľa firmy viacúčelovým dopravným systémom budúcnosti. SpaceX ju plánuje využívať na dopravu ľudí i prevoz nákladu, a to okolo sveta aj vo vesmíre. Stroje by tiež, rovnako ako iné rakety spoločnosti, mali byť na viacero použití a po misiách by mali kontrolovane pristáť.