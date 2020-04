Klik: Prečo COVID-19 aplikácia sama o sebe nikdy nebude stačiť

Komentovaný prehľad technologických správ.

25. apr 2020 o 1:13 Jana Maťková, Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Témy podcastu:

Ako pokračujú apky sledujúce kontakty

Herný priemysel ukazuje, ako veľmi sa komplikuje práca

Prečo Facebook kupuje podiel v indickom telekomunikačnom operátorovi

Kedy začneme používať COVID-19 trasovacie aplikácie aj na Slovensku

Sledovacie aplikácie pohybu občanov sú témou od vyhlásenie pandémie. Majú slúžiť pre lepšiu identifikáciu, kde sa nakazení pohybovali, kde vznikajú ohniská nákazy a kto ďalší sa ešte mohol nakaziť, stať sa infekčným a nevedieť o tom.

Aplikácie majú byť ďalšou vrstvou ochrany. Od začiatku koronakrízy začali v mnohých krajinách vznikať iniciatívy, ktoré takéto apky vyvíjali, častokrát aj viaceré v jednej krajine.

Najväčšiu pozornosť si vyslúžila celoeurópska iniciatíva vedcov a akademikov pod názvom Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing (PEPP-PT). Pod touto značkou sa vyvíjalo viac prístupov, spoločné mali, že spĺňali prísne regulácie Európskej únie ohľadom ochrany súkromia. Avšak výskumníci sa počas posledných týždňov pohádali a rozdelili na dva tábory.

Ten prvý zostal pod pôvodnou značkou a presadzuje centralizovaný prístup, avšak tejto skupine vyčítajú netransparentnosť. Druhá skupina svoju aplikáciu označuje akoDP-3T, už stihla zverejniť aj ako bude fungovať a kód je voľne dostupný. Zvolili si decentralizovaný dizajn, čo znamená, že všetky údaje sa nebudú nachádzať na jednom mieste, ale na jednotlivých zariadeniach používateľov.

Okrem toho oznámili Appe a Google spoločnú iniciatívu, v rámci ktorej zapracujú do svojich operačných systémov technológiu, ktorú môžu štáty využiť na vývoj trasovacích aplikácií.

Prečo stojí otázka, či veríme vlastnej vláde (napríklad Igorovi Matovičovi), alebo šéfovi nejakej súkromnej firmy (napríklad Mark Zuckerberg)?

Aj Európska komisia sa vyjadrila, že aplikácie dopĺňajú pátrania po kontaktoch nakazených a môžu pomôcť so spomalením šírenia vírusu. Inými slovamia, aj Komisia podporuje používanie trasovacích aplikácií.

Avšak skupinašvédskych výskumníkov umelej inteligencie vydala štúdiu, v rámci ktorej simulovali priebeh ochorenia pri 4 rôznych scenároch – aplikáciu má nainštalovanú 0%, 60%, 80% alebo 100% používateľov (občanov). Jediné, čo by sa aplikáciami zmenilo (aj to pri jednom scenári so 100%), bola rýchlosť priebehu nakazenia v populácii, i keď bez zmeny objemu nakazených. Výskumníci zhodnotili, že aplikácia nejako výrazne nepomáha v boji proti šéreniu nákazy, dokonca náhodné testovanie je účinnejšie. No odporúčajú vec ďalej skúmať.

Výskumníci v Holandsku a Belgicku dokonca spísali petície, aby vlády prehodnotili vypustenie takýchto aplikácií a najskôr to podrobili verejnej debate. Medzičasom Francúzsko a Veľká Británia bojujú s Googlom a Apple, aby uvoľnili vo svojich operačných systémoch vysoký stupeň ochrany súkromia, pretože to potrebujú, aby ich aplikácie správne fungovali. Technologickí giganti odmietajú.

Čím prichádzame k otázke, či chceme, aby o našich (aj keď anonymných) údajoch rozhodovalo pár jednotlivcov, šéfov veľkých firiem, alebo budeme viac veriť našim vládam, že dokážu bezpečne nakladať s našimi osobnými údajmi.

Aj odpoveď na túto otázku bude rozhodovať o dôvere ľudí v trasovacie aplikácie. Slovensko má svoju verziu predstaviť čoskoro.

(Politico.eu, FWIW by David Tvrdon)

Videohry ukazujú, ako sa skomplikuje práca

Ak by ste chceli odhadnúť, aký bude mať epidémia dopad na moderný kreatívny priemysel, najlepšie to uvidíte na vývoji počítačových hier.

Hry sú dnes už do veľkej miery digitálny biznis. Tituly si môžete kúpiť cez internet a priamo si ich stiahnuť. Znamená to, že aj v čase obmedzení fyzických obchodov vyšli hry ako Animal Crossing či Doom Eternal, ktoré vykázali rekordné predaje vo svojich produktových radoch.

Napriek tomu budú mať herné štúdiá problémy. Vývojári odhadujú, že efektivita práce je prinajlepšom na 80% bežného priemeru. Manažéri tiež hlásia, že pracovníci už cítia tlak dlhodobej izolácie a práce z domu. Situáciu prirovnávajú k fáze vývoja tesne pred vydaním hry, v ktorej sú tímy pod veľkým časovým aj psychickým tlakom.

Aj keď hry je možné predávať, všetky ostatné časti biznisu sú prakticky v rozvrate. Napríklad Sony zrušila vydanie najočakávanejšej hry roka Last of Us 2. Hra je prakticky hotová, ale veľkoprofilové hry sprevádza veľká marketingová kampaň a časť hráčov stále vyhľadáva fyzické kópie hier. Pre tak významný titul je v čase krízy prakticky nemožné nachystať globálnu marketingovú kampaň a zabezpečiť hladkú distribúciu kópií na fyzických nosičoch.

Problémy majú aj menšie štúdiá. Ak sa im aj podarí hry dokončiť, musia ich odovzdať na certifikačný proces. V princípe chce Microsoft, Sony aj Nintendo skontrolovať každú jednu hru, ktorú umožnia hrať na svojich konzolách. Zväčša to trvá niekoľko týždňov či mesiacov, no aj certifikácia sa pre koronakrízu spomalila a skomplikovala.

V praxi sa zdá, že je takmer nemožné plánovať vývoj viac ako niekoľko týždňov dopredu. Dlhodobé plánovanie, marketing a hľadanie dobrého časového okna na vydania hry sa rádovo skomplikovali.

Hry sú pritom jedno z najlepšie nachystaných odvetví. Všetka podstatná infraštruktúra je digitálna, internetový predaj a distribúcia sú buď priamo vstavané v zariadení, alebo veľmi jednoducho dostupné. Všetky ostatné časti tvorivého priemyslu majú pravdepodobne pred sebou ešte ťažšie obdobie, ktoré naviac zvýrazní prichádzajúca ekonomická kríza.

(NY Times)

Facebook kupuje podiel v kľúčovom indickom operátorovi

Facebook si chce za 5,7 miliárd amerických dolárov kúpiť 10-percentný podiel v indickej telekomunikačnej platforme Jio Platforms. Stane sa tak najväčším minoritným akcionárom firmy. Obchod ešte posudzuje antimonopolný úrad.

Sociálna sieť a jej šéf Mark Zuckerberg už dlho považujú Indiu za kľúčový trh pre rast Facebooku. Zároveň chcú cez službu WhatsApp, ktorá má v Indii zhruba 400 miliónov používateľov, vytvoriť e-commerce platformu pre online nakupovanie.

(TechCrunch, Denník E)

Správičky

Netflix prekvapil. Streamovacia služba ohlásila výsledky po prvom kvartále. Netflix získal takmer 16 miliónov nových predplatiteľov, najviac ich bolo z EMEA regiónu. Je to dvojnásobok odhadov a cieľov, ktoré si spoločnosť stanovila. Šéf spoločnosti povedal, že za to môže koronakríza. (CNBC)

Vyšli prvé recenzie na nový iPhone SE. Recenzenti nový iPhone odporúčajú a hovoria o dobrom pomere ceny a výkonu. Ako najväčšie pozitívum uvádzajú, že obsahuje nový čip, čo zabezpečí, že aj o päť rokov budú pre zariadenie vychádzať softvérové aktualizácie. (The Verge)

Bezos sa musel vrátiť. Situácia počas koronakrízy si vyžiadala, aby boli veľké firmy vedené pevnou rukou. Pred týždňom vyšla správa, že Disney opäť riadi Bob Iger, ktorý sa vzdal šéfovania vo februári. A rovnako musel vedenie svojej spoločnosti zobrať do rúk Jeff Bezos. Kým doteraz sa venoval iným projektom, už nejaký čas dennodenne riadi biznis Amazonu. (New York Times)

Vyskúšali sme fitness hodinky Honor Magic Watch 2. Kolega Matúš Paculík napísal takéto zhrnutie vo svojej recenzii: Elegantný dizajn, množstvo fitness funkcií a dvojtýždňová výdrž na jedno nabitie. (SME Tech)

Výzvy na sociálnych sieťach na zahnanie nudy. Celý svet je v izolácii, čo má vplyv aj na internetovú kultúru. Kým bežne sa na sociálnych sieťach predbiehali celebrity a influenceri, aby sa zapojili do všemožných výziev, aktuálne je ich menej a spoločné majú to, že sa vykonávajú v uzatvorených priestoroch. Jednotlivé výzvy zhrnul New York Times.

