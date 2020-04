Potrebujete pomoc? Ako o ňu požiadať, aby ste sa nebáli odmietnutia

Psychológovia radia.

22. apr 2020 o 18:43 Washington Post, Galadriel Watson

Text vyšiel pôvodne na webe denníka Washington Post.

Kým sa ukrývame doma, rozhodli sme sa s mojou dcérou napiecť škoricové hniezda. Nanešťastie, v našich potravinách už nemali droždie, pretože pečenie je zrejme univerzálnou metódou, ako sa vyrovnať s pandémiou.

Súvisiaci článok Máte úzkosti zo šírenia koronavírusu? Ako ich zvládať Čítajte

Napadlo mi, že oň požiadam priateľov, ale nechcela som ich obťažovať. Potom jedna známa spomenula, že má veľa droždia.

Stačilo, aby som jej zavolala a dohodla sa s ňou na vyzdvihnutí. No len pomyslenie na to mi bolo nepríjemné. Prečo?

Zdráhanie požiadať o pomoc je bežné, no je dôležité ho prekonať najmä počas pandémie. Bez droždia to zvládnem, no mnohí ľudia v izolácii či karanténe čelia omnoho naliehavejším problémom - majú prázdne špajze a nedostatok liekov. Možno sa musia obrátiť na rodinu, priateľov či susedov a požiadať ich o výpomoc pre seba či svojich príbuzných.

Ako si môžeme žiadanie o pomoc uľahčiť?

Prečo je nepríjemné žiadať o pomoc?

Prvým krokom je pochopiť, prečo je tak ťažké niekoho osloviť.

"So žiadaním často váhame preto, lebo predpokladáme, že ľudia povedia nie," vymenúva niektoré z dôvodov sociálna psychologička Heidi Grantová. Navyše, "je to nepríjemné. Keď druhú osobu prosíme o pomoc, sme zraniteľní. Obávame sa, čo si o nás pomyslí, keď potrebujeme pomoc. Či nie sme niečo menej. Bojíme sa, že sme na príťaž."

Ďalší dôvod, prečo ľudia nechcú vyhľadať pomoc, je, že takéto modelové správanie sa nevideli v detstve počas svojej výchovy, hovorí Grantová, ktorá je autorkou knihy Reinforcements: How to Get People to Help You (prekl. Posilnenie: Ako primať ľudí, aby vám pomohli).

Vyrastali ste v domácnosti, kde si ľudia bez zlých pocitov pripustili, že potrebujú pomocnú ruku a druhí im ju v dobrom podali? Potom ste zrejme sami viac uvoľnení pri takejto žiadosti.