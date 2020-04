Hubblov ďalekohľad oslávil tridsiatku. Pozrite si najlepšie zábery

Teleskop mohli opravovať.

24. apr 2020 o 0:00 Renáta Zelná

Hubblov vesmírny teleskop je na obežnej dráhe Zeme už tridsať rokov. Jeden z najdlhšie trvajúcich projektov amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) robí zábery vzdialeného a blízkeho vesmíru.

Do vesmíru vyštartoval 24. apríla 1990.

Nielenže dodnes robí žiarivé zábery galaxií, hmlovín či planét, ale pomohol rozšíriť aj naše povedomie o vesmíre a javoch v ňom.

Pozrite si galériu záberov z každého roka fungovania Hubblovho vesmírneho teleskopu, ktorý dala dokopy NASA.

Teleskop vydržal fungovať tak dlho aj vďaka tomu, že ho mohli astronauti v prípade potreby opraviť a vynoviť. Naposledy pri ňom boli v roku 2009.

Misiu Hubble chcela NASA ukončiť už pred rokmi, no zdá sa, že vydrží aspoň do polovice dvadsiatych rokov. Časť práce teleskopu by mal nahradiť pripravovaný vesmírny ďalekohľad Jamesa Webba.