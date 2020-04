Bol ako špirálové UFO. Pri Austrálii objavili zrejme najdlhšieho živočícha

Tamojšie kaňony ešte nik nepreskúmal.

15. apr 2020 o 16:15 Matúš Beňo

Posádka z celej lode sa postupne zbiehala do riadiacej miestnosti. Všetci chceli vidieť tvora, ktorý bol šesťsto metrov pod nimi. Nie, že by nevedeli, čo sa zjavilo na obrazovke. Nik však tohto živočícha nevidel v takejto podobe.

Na modrom pozadí sa vznášal gigantický rúrovník, ktorý tvarom pripomínal UFO. Jeho dĺžku odhadli na vyše 45 metrov.

Tento zvláštny tvor stiera rozdiel medzi orgánom a organizmom. Je totiž zložený z tisícov jedincov, ktoré sa v rámci celku správajú ako orgán.

Výskumníci rúrovníka našli pri pobreží Západnej Austrálie počas marcovej expedície, ktorej úlohou bolo preskúmať, čo všetko žije v hlbokých vodách pri kontinente.

Telo ako orgán

Spozorovaný rúrovník patrí do druhu apolemia. Ak by sa ho podarilo formálne zmerať, mohol by byť najdlhším živočíchom na svete. Doterajším rekordérom sú medúzy Cyanea capillata, ktorých chápadlá môžu dorásť až do dĺžky 34 metrov.