Olivovníky ohrozuje smrtiaca baktéria, straty môžu byť miliardové

Choroba vážne poškodila milióny stromov.

14. apr 2020 o 17:38 Matúš Beňo

Pre rastliny predstavuje jednu z najnebezpečnejších smrtiacich baktérií. Najznámejšou sa stala pre skazu, ktorú v Európe spôsobila na olivovníkoch.

Farmári sú voči baktérii a ochoreniu, ktoré spôsobuje, bezradní. Nie je naň žiaden liek. Baktéria na juhu Talianska doteraz závažne poškodila odhadom viac než 6,5 milióna stromov a viedla k miliónovým stratám.

Tie však môžu byť ešte vyššie, naznačuje nová štúdia v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ak sa do päťdesiatich rokov šírenie ochorenia nezastaví, straty by sa mohli vyšplhať na viac ako dvadsať miliárd eur. Zároveň by mohla viesť k nedostatku olivového oleja a jeho vyššej cene. Na zastavenie budú potrebné drastické opatrenia.

Lepra olivovníkov

Baktériu xylella fastidiosa po prvýkrát zaznamenali v Taliansku v roku 2013. Odvtedy sa rozšírila aj do Francúzska, Španielska aj Portugalska.

Rozširuje ju drobný hmyz, ktorý sa živí miazgou stromov. Keď sa baktéria dostane do stromu, spôsobuje závažne ochorenie nazvané lepra olivovníkov.

Obmedzuje totiž prúdenie vody a živín, čím začnú odumierať listy, vetvy a konáre, a preto už stromy nedokážu prinášať úrodu. Nakoniec vyschnú.