Zoom: Ak zapíjate strach alkoholom, toto sa stane

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

8. apr 2020 o 9:38 Tomáš Prokopčák, Zuzana Matkovská, Matúš Beňo

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/uxgh4-d893d4?from=yiiadmin&download=1&version=1&skin=1&btn-skin=107&auto=0&share=1&fonts=Helvetica&download=1&rtl=0&pbad=1

Možno tiež cítite strach. Možno úzkosť, možno paniku. Jednoducho, táto kríza je ťažká a ešte bude trvať dlho. Bojíme sa, že ochorieme, že ochorejú naši blízki, obávame sa, ako a či vôbec to zvládne ekonomika, či zajtra budeme mať ešte nejakú prácu. No ak tieto stavy chcete utápať v alkohole, naozaj to nerobte. Naopak, ešte situáciu zhoršíte.

Tento týždeň sa v podcaste pozrieme, prečo je pitie alkoholu v stresových situáciách naozaj zlým nápadom, ako sa zotavuje ozónová vrstva na našej planéte a ako jedna sada dát pri skúmaní tmavej hmoty priniesla úplne protichodné výsledky.

Krátke správy z vedy

Vedci špekulujú, že by mohli nakaziť novým koronavírusom zdravých dobrovoľníkov. Výrazne by to totiž urýchlilo testovanie účinnosť vyvíjaných vakcín. Normálne by bol takýto postup na hrane etiky.

Nový algoritmus dokázal prepísať zmeny v mozgovej aktivite do viet, a to v reálnom čase a pri chybovosti len zhruba tri percentá. Podľa vedcov je to ďalší krok k schopnosti dekódovať to, čo ľudia vravia, len pozeraním sa na jeho mozgové vlny.

Letokruhy stromov by nám mohli povedať, kedy presne v staroveku vybuchla sopka Théra. Dnešná kaldera gréckeho ostrova Santorini je pozostatkom po tejto katastrofickej antickej udalosti. Podľa výskumu Théra vybuchla v roku 1560 pred našim letopočtom.

Naši predkovia radi liezli. Vedci teraz narazili na dôkazy, že praľudia pred dvomi miliónmi rokov stále radi a pravidelne lozili na stromy. Naznačujú to bedrové kosti a kĺby našich predkov.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Rozhovory ZKHje diskusná relácia Zuzany Kovačič Hanzelovej na aktuálne politické aj spoločenské témy.

Zoom je týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Zaklínač je miniséria zo sveta Zaklínača. Bude vychádzať pravidelne ako knižný klub a so špeciálnymi časťami, ktoré sa budú venovať televíznemu seriálu.

Dobrú chuť je týždenný podcast denníka SME o jedle, jedení, varení aj kulinárstve.

Medzi nami je týždenný podcast zameraný na ženské a lifestylové témy nielen pre ženy. Nový diel si môžete vypočuť vždy v utorok.

Telesná výchova je podcast o svete športu aj pre nešportovcov. Vždy v piatok, so Samom Marecom a Mariánom Psárom.

Kvantum ideí je dialogický podcast o veľkých otázkach života a sveta, v ktorom sme sa ocitli. Diskutujú Jaroslav Varchola (vedec) a Jakub Betinský (filozof).

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.