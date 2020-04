Kontroverzný matematický dôkaz po ôsmich rokoch hádok vydajú v časopise

Riešeniu sotvakto rozumel.

8. apr 2020 o 10:15 Matúš Beňo

Koncom leta v roku 2012 rešpektovaný japonský matematik Šiniči Močizuki potichu zverejnil výsledok svojej vyše desaťročnej práce.

Štyri články, ktoré dovedna tvorilo viac ako päťsto strán, mohli predstavovať čosi absolútne nevídané. Autor tvrdil, že našiel riešenie 35-ročného problému v teórii čísel.

Súvisiaci článok Matematik tvrdí, že našiel riešenie 160-ročnej záhady Čítajte

Ak by to bola pravda, znamenalo by revolúciu v časti matematiky, ktorá sa zaoberá rovnicami s celými číslami.

Problém však bol, že článkom sotvakto rozumel. "Je to ako keby Ako keby ste čítali článok z budúcnosti, z ďalekého vesmíru," napísal na svojom blogu matematik Jordan Ellenberg.

Teraz po ôsmich rokoch riešenie zverejnia v časopise, ktorého hlavným editorom je práve Močizuki. Aj keď sa od recenzovania dištancoval, kontroverziu okolo riešenia tým ale zrejme nezastaví.

Ozvlášť po tom, čo dvaja matematici upozornili na "neopraviteľné medzery".

Jednoduchá rovnica

Matematický problém, ktorý Močizuki riešil, pochádza z roku 1985 a nazýva sa hypotéza abc.

Týka sa jednoduchej rovnice, v ktorej súčet dvoch celých čísel a a b sa rovná c. Podľa hypotézy jestvuje medzi prvočíselnými deliteľmi a, b aj c vzťah.

Na prvý pohľad nemá prvočíselný rozklad a a b žiaden súvis s prvočíselným rozkladom c. Hypotéza ale tvrdí opak.

Podľa webu New Scientist matematici považovali hypotézu za pravdivú, ale nikomu sa ju nepodarilo matematicky potvrdiť alebo vyvrátiť. Všetko sa mohlo zmeniť práve Močizukiho článkami.