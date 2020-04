Boeing zopakuje testovací let kapsuly pre ľudí. Naposledy o ňu takmer prišli

NASA s rozhodnutím súhlasí.

7. apr 2020 o 13:25 Matúš Beňo

Boeing sa rozhodol zopakovať testovací let svojej vesmírnej lode Starliner. Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) návrh prijal a bude so spoločnosťou spolupracovať, informoval na svojom blogu.

Súvisiaci článok Problémy kapsuly pre ľudí od Boeingu boli horšie, než sa zdalo Čítajte

Presný dátum štartu ešte nie je známy. Podľa webu Washington Post, ktorý sa odvolal na anonymný zdroj, by sa druhý nepilotovaný test mohol konať v októbri alebo v novembri v tomto roku.

Letecká spoločnosť dúfa, že pri opakovanom lete sa loď CST-100 Starliner spojí s Medzinárodnou vesmírnou stanicou. Boeing by tak preukázal schopnosť prepravovať astronautov v rámci programu komerčných posádkových letov NASA.

Konkurentom Starlineru je loď Crew Dragon od spoločnosti SpaceX, ktorá sa už pripravuje na prvý let s posádkou.

Nečakané chyby

Boeing vyvíja kapsulu Starliner už šesť rokov. Aby spoločnosť ukázala jej bezpečnosť, v decembri minulého roka loď poslala do vesmíru. Testovací let nevyšiel podľa plánu.

Súvisiaci článok Pozrite si, ako sa počas letu oddelila loď Crew Dragon od rakety Čítajte

Krátko po štarte chyba v načasovaní spôsobila, že pomocné motory sa spustili skôr, ako mali, a loď sa nedostala na správnu obežnú dráhu. Nemohla sa teda spojiť s ISS. Starliner po dvoch dňoch vo vesmíre naviedli späť na Zem a úspešne pristál.

NASA neskôr zverejnila správu z vyšetrovania, podľa ktorej mala kapsula ďalšie nečakané problémy, ktoré mohli spôsobiť jej zánik pri návrate. Inžinieri ich však stihli opraviť.

Agentúra v správe tiež upozornila, že inžinieri niektoré chyby prehliadli aj napriek viacerým protiopatreniam.

Drahé opakovanie

S rozhodnutím zopakovať testovací let prišiel Boeing sám, NASA to nevyžadovala. Spoločnosť tak musí vyriešiť všetky požiadavky, s ktorými prišiel nezávislý vyšetrovací tím.

410 miliónov dolárov zaplatí Boeing za opakovanie testovacieho letu.

Agentúra bude na splnenie dohliadať, zároveň oceňuje krok a odhodlanie upriamiť sa na bezpečnosť posádky. Údaje získané z budúceho aj neúspešného decembrového letu potom využije na vyhodnotenie, či je Starliner vhodný pre ľudí.

Druhý let bude Boeing stáť približne 410 miliónov amerických dolárov.

Spoločnosť SpaceX sa medzitým pripravuje na prvý let s americkými astronautmi. Mal by sa uskutočniť v druhej polovici mája, a to aj napriek pandémii Covid-19. Raketa s kapsulou Crew Dragon odštartuje z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride, odkiaľ v roku 2011 odletel aj posledný raketoplán.