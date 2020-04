Cudzí ľudia prenikali do videohovorov. Appka Zoom má problémy so súkromím

Ako sa chrániť pri volaní cez Zoom?

Nastavte si používanie hesiel pri stretnutiach.

Heslo môžete zvoliť už pri vytváraní nových stretnutí v okne Schedule Meeting. Choďte do Account Management (Správa účtu), následne do Account Settings (Nastavenia účtu) a vyberte záložku Meetings (Stretnutia). Kliknite na spínač pri Require a password for instant meetings.

Zabráňte zdieľaniu stretnutia

Kliknite na Settings (Nastavenia) a vyberte položku Screen Sharing (Zdieľanie obrazovky). Pri otázke Who can share (Kto môže zdieľať) vyberte Host Only (Iba hostiteľ) a uložte.

Používajte Waiting Room (Čakáreň), aby ste videli, kto sa pokúša pridať.

Choďte do Account Management, potom Account Settings. Vyberte záložku Meetings a v nej Waiting Room. Kliknite na spínač.