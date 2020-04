Počasie bude menej predvídateľné, chýbajú dáta z lietadiel

Zastavené lety sťažujú predpovede.

2. apr 2020 o 11:29 ČTK

ŽENEVA. Pre zastavenie leteckej dopravy v dôsledku pandémie koronavírusu bude počasie menej predvídateľné a pozorovanie klímy menej presné. Meteorologickým modelom chýbajú dáta, ktoré za normálnych okolností obstarávajú senzory na lietadlách, informovala Svetová meteorologická organizácia (WMO).

"Ak budeme dostávať z lietadiel ešte menej dát o počasí, a to po dlhšiu dobu, spoľahlivosť predpovedí počasia sa zrejme zníži," povedal vedúci odborného tímu WMO Lars Peter Riishojgaard.

Ťažšie bude predvídať tiež blížiace sa nepriaznivé počasie. Predstavuje to riziko pre krajiny, ktoré potrebujú čas na to, aby sa na živelné pohromy pripravili.

Dramatický pokles dát

Meteorologické modely potrebujú čo najväčšie množstvo dát, aby boli schopné robiť predpovede. Senzory na dopravných lietadlách dávajú údaje napríklad o teplote, rýchlosti či smere vetra, vlhkosti vzduchu alebo turbulenciách.

Keďže sa letecká doprava v dôsledku reštrikcií uvalených v snahe zabrániť šíreniu nákazy koronavírusu v podstate zastavila, dáta chýbajú.

WMO zaznamenala v Európe dramatický pokles počtu odoslaných dát - zo 700-tisíc na niekoľko tisíc denne. Spolkový meteorologický úrad vo Švajčiarsku preto napríklad v obci Payerne vypúšťa štyri namiesto dvoch obvyklých meteorologických balónov. Inak sa podľa neho dáta zozbierané lietadlami nahradiť nedajú.

Hrozí vyradenie staníc z prevádzky

Vo vyspelých krajinách dodávajú meteorologické satelity a pozemné stanice údaje naďalej bez prerušenia. Pokiaľ by ale kríza okolo koronavírusu pokračovala a ich obsluha by nemohla ďalej pracovať, existuje nebezpečenstvo, že meteostanice by museli byť vyradené z prevádzky.

V rozvojových krajinách sa doteraz veľká časť meraní vykonáva ručne a podľa WMO počet takto odobratých dát v posledných týždňoch značne poklesol.

Modely pre predpovede počasia a klímy čerpajú podľa údajov WMO za normálnych okolností dáta zo 70 satelitov a 10-tisíc pozemných meteostaníc. Dopĺňa ich 1000 staníc na lietadlách, 7000 na lodiach, cez 1000 na bójach, ďalej stovky pozemných meteoradarov a okolo 3000 špeciálne vybavených komerčných lietadiel.