Bránilo kresťanstvo šíreniu očkovania?

Ako súvisia začiatky očkovania s náboženstvom?

27. mar 2020 o 10:04 Andrej Zeman

Ako súvisia začiatky očkovania s náboženstvom? Dnešná dávka bude o tom, že aj takáto história nám môže precvičiť naše kritické myslenie.

Kým svet v týchto dňoch čaká na príchod vakcíny proti koronavírusu, využime túto príležitosť a povedzme si o tom, ako je počiatok moderného očkovania spojený s diskusiami o vede a náboženstve.

Náboženstvo je veľakrát spájané so spomaľovaním alebo priam hatením vedeckého pokroku. V niektorých našich dávkach – zvlášť o Kopernikovi, Galileovi, či Darwinovi – sme si však ukázali, že takáto generalizácia nezodpovedá tomu, čo o histórii vravia historici. Jednou z takýchto vedeckých oblastí je aj medicína a dnes sa zameriame práve na ňu.

Primitívna imunizácia rôznymi kreatívnymi spôsobmi existovala u ľudí aj pred modernou dobou. Na začiatkoch moderného očkovania však stojí anglický lekár Edward Jenner, ktorý svoje kľúčové pozorovania vykonal ku koncu 18. storočia.

V tej dobe boli ešte veľkým zabijakom ľudstva kiahne (známe tiež ako pravé kiahne) čo je smrteľné vírusové ochorenie, ktoré sa vďaka vakcinácii podarilo globálne odstrániť až v roku 1979.

V Anglicku sa takto nakazení ľudia označovali aj ako “fľakaté strašidlá”, podľa pľuzgierov, ktoré pokrývali ich telo. Toto ochorenie však bolo naozaj strašidelné, keďže sa naň vo všeobecnosti zomieralo - v závislosti od času a miesta - 20-98% nakazených. Jemu príbuzné ochorenie, proti ktorému je možné sa dnes zaočkovať sú tzv. ovčie kiahne a ide o ochorenie so síce nepríjemným ale oveľa hladším priebehom.

Pri kiahňach ide o rôzne vyvinuté pľuzgiere, ktoré začnú pokrývať ľudské telo, ale, ako sme spomenuli, rôzne typy kiahní sa líšia svojou intenzitou a aj smrtnosťou.

Jenner zistil, že pravé kiahne majú takúto svoju slabšiu verziu aj u kráv, označovanú ako kravské kiahne. Keď si prezradíme, že ich latinský názov je vaccina (z latinského slova pre kravu), naše uši pritom určite rozpoznajú súvislosť s dnešnou témou.

Kravské kiahne sú tiež vírusové ochorenie, ktoré však môže krava preniesť aj na človeka a hlavne teda na dojičky, ktoré na anglických farmách dojili kravy pre mlieko. Jenner, rovnako ako ostatní, počul o mnohých prípadoch, kedy dojičky nakazené kravskými kiahňami boli imúnne voči nákaze pravými kiahňami.

Prišiel tým teda k nasledujúcej spojitosti: Nielenže kravské kiahne chránia človeka pred pravými kiahňami, ale kravské kiahne je možno aktívne, prenosom na človeka, využiť na ochranu pred ich smrteľnejšou verziou.

Takéto prvé zaočkovanie vykonal na 8-ročnom chlapcovi Jamesovi Phippsovi a po ďalších úspešných pokusoch sa jeho metóda začala nezabrániteľne šíriť. Tento konkrétny typ imunizácie nazval vakcinácia, no v roku 1881 francúzsky vedec Louis Pasteur navrhol tento pojem pre akýkoľvek typ očkovania.

Hitchensov naratív

A prečo si o takomto príbehu z histórie medicíny vravíme v jednej z mojich dávok? Je tomu tak preto, lebo táto raná história očkovania úzko súvisí s naratívom o vede a náboženstve.

Názor o silne negatívnom vplyve náboženstva mal aj jeden veľmi vplyvný a už nebohý ateista, Christopher Hitchens, ktorý bol v našom storočí súčasťou skupiny často označovanej ako “noví ateisti”.

Doslovný preklad názvu jeho najznámejšej knihy je naozaj veľavravný Boh nie je veľký: Ako náboženstvo všetko otravuje. Nuž, ak podľa neho náboženstvo otravuje ozaj všetko, otrávená týmto akýmsi náboženským jedom by mala byť aj medicína a teda tiež aj tieto snahy o šírenie očkovania. A presne takýto príbeh nachádzame aj u Hitchensa.

Spomína tu Jennerovo objavenie vakcíny, ktorý pokračuje náboženským antagonizmom zo strany istého významného kresťanského intelektuála:

Napriek tomu, Timothy Dwight, rektor Yaleovej univerzity a do dnešného dňa jeden z najváženejších klerikov, sa staval proti vakcinácii proti kiahňam, pretože ich považoval za narúšanie Božieho plánu. A takáto mentalita je tu stále s nami, dlho po tom čo už zmizla akákoľvek zámienka a ospravedlnenie ľudskej nevedomosti.

Je azda niečo na takomto naratíve nesprávne? Keď si chvíľu pogooglime, nájdeme veru stále isté kresťanské skupiny, ktoré sú proti očkovaniu, lebo nechcú vraj očkovaním zasahovať do Božieho plánu a jeho prozreteľnosti.

Podobne, keď si prečítame o živote spomenutého rektora Timothyho Dwighta, zistíme, že aj on bol jedným z takýchto prvých anti-vaxxerov. Aj preto to môže byť pre netrénované oko neľahké zbadať, že Hitchnes tu vraví niečo zle - niečo nekompletne a selektívne.

Jonathan Edwards

Prečo nám Hitchens nespomenul niektoré iné postavy, napríklad Jonathana Edwardsa (1703-58), ktorý bol ten najväčší americký kazateľ a teológ 18. storočia, a ktorý bol na sklonku života zvolený – v tomto prípade – za rektora princetonskej univerzity?

Edwards bol totiž doslova až do smrti silným zástancom očkovania proti kiahňam, keďže nakoniec ho vďaka zdravotným komplikáciám stálo život. Keď v Princetone prepukli kiahne, Edwards dal po porade so svojim lekárom zaočkovať seba a svoju rodinu, aby tak bol aj druhým vo svojom okolí ako významný kresťanský intelektuál príkladom.

Čo viac, nebol však zďaleka jediným príkladom spomedzi kňazov či kazateľov, ktorí očkovanie aj v tamojšom čase podporovali. Samozrejme, že možno očakávať mnohých odporcov, ale to že ľudí nemožno deliť len na hrdinov a zloduchov, podľa toho aký je ich svetonázor, by mal byť azda jeden zo základných faktov získaných počas stredoškolských hodín dejepisu alebo, aspoň prípadne, počas našej školy života.

Je to dokonca niečo tak zrejmé, že túto skutočnosť spomenul aj Andrew Dickson White, ktorý bol jeden z tvorcov tzv. konfliktného modeluvedy a náboženstva na konci 19. storočia.

V istej svojej časti píše o tom ako boli v Amerike síce mnohí kresťania proti očkovaniu ale zároveň dodáva, že iní kresťanskí vodcovia boli jeho najväčšími podporovateľmi.

Okrem toho to boli aj vedecké a nielen náboženské obavy, ktoré mali ľudia ohľadom očkovania. Prečo nám však Hitchens nespomenul Jonathana Edwardsa alebo aspoň kohokoľvek iného, koho vedel uznať aj nami spomenutý White?

Zrejme ide o kombináciu dvoch dôvodov: Hitchens nemal zrejme dobre naštudovanú túto históriu, alebo keby aj vedel o takýchto protipríkladoch, nabúralo by to jeho tézu a názov jeho knihy, že náboženstvo otravuje naozaj všetko.

Treba tiež povedať, že mnohé počiatočné obavy z očkovania boli, žiaľ, na mieste. V dobe pred teóriou mikróbov z konca 19. storočia neboli mnohé veci ešte chápané a zabezpečené. Takto napríklad vďaka nesterilným podmienkam mohlo dojsť k otrave krvi či prenosu syfilisu.

George Bernard Shaw

Hitchens nám taktiež zabudol spomenúť napríklad známeho to autora s menom George Bernard Shaw (1856–1950), ktorý získal aj Nobelovu cenu za literatúru. Shaw bol známy ateista, ktorý, treba povedať, neskôr v živote nadobudol isté mystické tendencie.

Jeho životné udalosti ho však viedli k odmietaniu očkovania. Bolo tomu preto, lebo s ním mal zlú skúsenosť a napriek zaočkovaniu dostal kiahne.

To ho nakoniec doviedlo nielen k útokom voči očkovaniu, či voči iným významným velikánom tej doby, akými boli Louis Pasteur alebo Joseph Lister, ale aj proti Pasteurovmu zisteniu, že choroby sú prenášané mikróbmi. O

krem toho si robil posmešky z doktorov prijímajúcich najnovšie zistenia, myslel si, že za choroby môže oslabená myseľ, a na vyzdravenie podľa neho stačilo slnko a dobrý vzduch. Keďže mal Shaw takého spiatočnícke názory a bol ateista, znamená to teraz že ateizmus všetko otravuje? Samozrejme, že nie a každý azda vidíme, aké by bolo takéto otočené uvažovanie hlúpe.

Poučenie

Čo nás môžu tieto krátke a vybrané epizódy z histórie naučiť? Budem sa už opakovať ale treba si to pripomínať: Zaiste to, že história nie je ani čisto čierna ani belavo biela, ani žiadnej inej jednej jednoliatej farby.

Dávajme si teda pozor na plošné a zjednodušujúce vyjadrenia, pri ktorých si chce niekto históriu, či už vedome alebo nevedome, prispôsobiť svojmu svetonázoru. Ak si čítate o nejakej verzii histórie, ktorá znie až príliš jednoducho na to, aby bola pravdivá, zrejme ani pravdivá nebude.

