Dávny príbuzný ľudí a väčšiny zvierat pripomínal drobného červa

Našli najstaršieho dvojstranovca.

24. mar 2020 o 17:28 ČTK

CANBERRA. Vedci v austrálskej buši objavili fosíliu prapredka väčšiny živých tvorov vrátane človeka. Stvorenie podobné červovi bolo menšie ako zrnko ryže a pred 555 miliónmi rokov si hľadalo útočisko na dne vtedajších morí.

Objav opisuje štúdia vo vedeckom časopise Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Tvor pomenovaný ikaria wariootia je podľa vedcov najstarším známym zástupcom skupiny vývojovo najvyspelejších mnohobunkových živočíchov zvanej dvojstranovce (bilateria).

Jej zástupcovia, medzi ktorými sú aj stavovce, sa vyznačujú dvojstrannou telesnou symetriou. Znamená to, že majú prakticky rovnakú ľavú a pravú polovicu tela. Do tejto skupiny dnes nepatrí len niekoľko málo živočíchov, napríklad koraly, sasanky alebo medúzy.

Súvisiaci článok Kus mozgu v lebke sa zachoval 2600 rokov. Zistili, ako je to možné Čítajte

"Pôvod a počiatočný vývoj skupiny dvojstranovcov pre vedcov vždy predstavoval dôležitú otázku, pretože do nej - samozrejme - patríme aj my. Je prirodzené, že chceme vedieť, kedy sa naši predchodcovia prvýkrát objavili a ako vyzerali," vyhlásila pre Reuters geologička Mary Droserová, spoluautorka štúdie.

Zástupcovia druhu ikaria boli zhruba šesť milimetrov dlhí a zo všetkého najviac sa podobali dnešným červom, hoci ich trubicové telo sa na jednom konci rozširovalo.

Ich vonkajšiu podobu pomohol odhaliť sofistikovaný skener, vďaka ktorému vedci našli 118 fosílií. O ich vnútorných orgánoch sa toho príliš nevie, podľa predchádzajúcich štúdií však tvor používal svalstvo na to, aby si na dne plytkých morí hĺbil drobné tunely. V dobre okysličenom piesku na dne hľadal organickú hmotu, ktorou sa živil.