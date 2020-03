Hrali sme sa Doom Eternal, najzábavnejšiu hru plnú krvi

Zahoďte preč predsudky a vychutnajte si ničenie stoviek hnusných nepriateľov.

20. mar 2020 o 10:42 Matúš Paculík

Doom Eternal Páči sa nám: grafika, zábava, hrateľnosť, množstvo bonusov Nepáči sa nám: je to v podstate len priamočiara zábava Hodnotenie: 9,0 Platformy: PC, PS4, Xbox One

Hru na recenziu poskytla spoločnosť Cenega

Množstvo rovnakých nepriateľov ako v predchádzajúcej hre, predvídateľné súboje, prvoplánová brutalita a príbeh, ktorý je úplne najzbytočnejšou súčasťou celej hry. Doom je jednoducho legenda, pri ktorej nevadí klišé a prehrešky, za ktoré by sme bežne strhávali body ako na bežiacom páse.

Zároveň však nie je ani hrou vhodnou pre slabšie povahy, deti, alebo príliš konzervatívneho hráča. Vždy bola a aj je zábavou plnou adrenalínu, príšer, ich odtrhnutých končatín, dobrej hudby a oku lahodiacej grafiky. A vôbec nevadí, že najnovšie pokračovanie neprináša vo svojej podstate vôbec nič nové.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/LJ6BnaE0Inc

Tretia dekáda násilia

Ubehli už skoro 4 roky, keď sme si naposledy užívali nový kúpeľ v hektolitroch krvi a 27 rokov, ako sme po prvý krát chytili do rúk ikonickú motorovú pílu. Doom sa od vtedy stal symbolom akčných hier, zábavy a pre niekoho aj zvrátenosti počítačových hier.

Staršie diely si aj dnes môžete zahrať na skoro každej platforme, od počítačov cez herné konzoly až po smartfóny. A aj ten úplne prvý diel si zaslúži pripomenutie, pričom k predobjednávke hráči dostali čiastočne vylepšenú verziu Doom 64 z roku 1997, ktorá sa samozrejme dá kúpiť aj samostatne.

Je skvelým pripomenutím si princípov celej série, pri ktorej by bolo zbytočné očakávať akýkoľvek hlboký príbeh, rôzne dejové línie, prepracované rozhovory alebo desiatky minút dlhé filmové sekvencie.

Rovnako ako pred štyrmi rokmi, aj teraz ste vrhnutí do akcie bez zbytočných tančekov okolo, akurát hrou nepoškvrnení hráči si môžu na začiatku pomôcť vysvetlením herných princípov a fungovania zbraní.

Do ruky hneď dostanete poriadnu zbraň, nie žiadnu slabučkú vzduchovku. Bola by tu úplne zbytočná, keďže hra pokračuje tam, kde skončil prechádzajúci diel. Zem je plná démonov, zničená, s nefungujúcou spoločnosťou.

Vy ako jediný drsný hrdina ste poslednou záchranou nielen Zeme, ale aj celej slnečnej sústavy. Teda nič nové pod našim slnkom, veď komplikovaný príbeh by nás len zbytočne zdržiaval od samotného hrania. Príbehové prestávky tu však sú, je ich našťastie len pár a pokojne ich môžete preskočiť.

(zdroj: )

Táto hra nie je pre puritánov

Doom je špecifická hra v rôznych smeroch, známa hlavne svojou brutalitou. Tá ale nie je prvoplánová, skôr presne zapadá do dokonalej skladačky v podobe adrenalínovej zábavy plnej nespútanej energie.

Ak nezvládate virtuálne litre krvi, odtrhávanie končatín a vypichávanie obrovských očí, tak si hru radšej nekupujte. Množstvo brutality je extrémne, vhodné skôr pre ostrieľaného hráča. Tiahne sa celou hrou, je jej neoddeliteľnou súčasťou, no zároveň nie je prehnane odpudivé.

Počas celého hrania nenarazíte na príjemné stvorenie, aj tí najmenej nebezpeční nepriatelia vyzerajú odpudivo a každé stretnutie s novým démonom je veľkým zážitkom.

Rovnako sú dotiahnuté aj zbrane, na pleci po novom budete mať prenosný plameňomet a príšery po niekoľkých zásahoch správnou zbraňou vyzerajú doslova otrhane. Krvavý vizuál svojsky lahodí oku skúseného hráča a pri kritickom zásahu pri boji zblízka môže prísť slabšej povahe aj nevoľno.

A aj tu platí, že čím je nepriateľ silnejší, tým sa na obrazovke odohráva väčšie divadlo pri jeho ručnom dorazení. Vytŕhanie končatín a orgánov je však len slabým odvarom v porovnaní s tým, čo narobí motorová píla.

Rozpílenie na polovicu je extrémny ukončením ich života a zadosťučinením vašej snahy o prežitie. Musíte si naň šetriť benzín a využívať ho strategicky. Bandasiek je veľmi málo, no na konci vždy vypadnú z mŕtveho nepriateľa náboje do zbraní.

(zdroj: )

Pri súbojoch musíte premýšľať

Základ hry je vo svojej podstate veľmi jednoduchý. Musíte sa dostať z jedného miesta na druhé, kde väčšinou narazíte na početnú skupinu rôzne silných nepriateľov. Občas vás čakajú jednoduché logické hádanky, občas si zaskáčete a zalietate, aby ste sa opäť dostali k skupinke nepriateľov.

Priamočiarosť hry nekritizujeme, je to jej typická vlastnosť. Hráč bažiaci po čistej akcii bude nadšený a pre toho náročnejšieho pripravili vývojári veľké množstvo tajných miestností a bonusov, pre ktorých odhalenie budete musieť ma dokonalý priestorový prehľad o každej mape.

Taktizovanie pri súbojoch skrývaním sa za prekážkami tu nefunguje z viacerých dôvodov. Tým prvým je dizajn úrovní, ktoré sú skôr arénami. Druhý dôvodom je rýchlosť nepriateľov, tí sa vás totiž neboja a tak ich budete mať neustále za chrbtom.

Základom úspešného prežitia je preto pohyb, pohyb a pohyb. Akonáhle totiž zastanete, vrhnú sa na vás všetky príšery a preto pri súbojoch musíte premýšľať a taktizovať v pohybe.

Zabijete najskôr tých slabších, alebo rovno najväčšieho nepriateľa? Akú zbraň použijete na slabších a na silnejších? Dôležité otázky, keďže munície je málo a v prípade krízy ich získate jedine pri súbojoch telo na telo.

Postupom v hre sa dostanete k novým a zaujímavým zbraniam, rôznym doplnkom a vylepšeniam, vďaka ktorým si budete ešte viac užívať súboje. Ich náročnosť nie je vysoká, len od vás vyžaduje plnú koncentráciu.

(zdroj: )

Pastva pre oči, pohladenie pre uši a výzva pre reflexy

Brutálna akčná hra a pocity, to k sebe veľmi nepasuje. No po prvej hodine hrania budete buď znechutení z brutality, alebo plní adrenalínu a nadšenia vďaka nekončiacej akcii a dokonalému audiovizuálnemu zážitku.

Hra si vás nenápadne podchytí a nepustí až do konca. Jednotlivé úrovne sú nápadité, dostatočne odlišné a určite pri nich nehrozí nuda. Chvíľu bojujete v úplne rozbitom meste, aby ste sa presunuli do obrovského kláštora a hneď na to do stiesnených chodieb.

Po prvej hodine sa z klasického chodenia stane pri súbojoch tanec, počas ktorého budete lietať, skákať, strieľať zo vzduchu a neustále premýšľať nad nasledujúcim cieľom. K tomu všetkému hrá adrenalínom napumpovaná rocková hudba a keď pri vstupe do kláštora z reproduktorov zaznie zborový spev, budete mať zaručene zimomriavky na celom tele.

Pri tejto hre sa určite neponáhľajte, nie je to jednoduchá zábava na pár hodín. Dajte si čas na poriadne zoznámenie a potom sa pokúste z nej dostať maximu. Tá radosť z ničenia a objavovania je návyková a nás neopustila ani po dlhých hodinách hrania.

Doom Eternal si zahráte na všetkých súčasných konzolách počítačoch s Windows. Kvôli hre si nemusíte hneď kupovať nový hardvér, s dobrým procesorom a grafickou kartou strednej triedy minulej generácie si môžete dovoliť aj vysoké detaily pri 4K rozlíšení.