Skúmajte vesmír z domu. Tipy na vedecké aktivity, ktoré môžete robiť z domu

Na YouTube je veľa náučných kanálov.

18. mar 2020 o 17:52 Matúš Beňo

Ak trávite čas doma, nemusíte sa pri zábave spoliehať iba na hry či seriály. Obzvlášť, ak máte internet. Je totiž plný vedeckého, historického a vzdelávacieho materiálu, pri ktorom sa dajú stráviť desiatky hodín.

Čo môžete robiť doma a na internete, ak chcete svoj čas využiť zmysluplne?

Populárna veda na YouTube

Máte napozerané všetky seriály a už ste vyčerpali aj tipy na sci-fi seriály či vedecké dokumenty? Ak sa chcete dozvedieť niečo nové, výbornou možnosťou je sledovanie youtube.

Nájdete na ňom veľa vedecky zameraných tvorcov obsahu. Pri našom výbere budete musieť ovládať angličtinu:

Gross Science obsahuje bizarné príbehy o všetkom smradľavom, čudesnom, slizkom, skrátka o čomkoľvek, pri čom sa vám zvraští celá tvár. Pokazené zuby, parazity a všetko, čo ste nechceli vedieť o sopli.

Veritasium je jeden z najobľúbenejších populárno-vedeckých kanálov. Môže za to filmárska tvorivosť a vynaliezavosť tvorcu Dereka Mullera, ktorý veľmi prístupným a názorným jazykom dokáže predstaviť aj čiernu dieru. Kanál je zameraný hlavne na fyziku, no má videá aj z iných odborov.

Numberphile je výborný kanál, ak sa chcete dozvedieť viac o číslach a rôznych témach týkajúcich sa matematiky. Videá sa začínajú jednoduchým a názorným predstavením problémov, o ktorých je reč, a potom ich matematici postupne rozvíjajú.

The Great War je historický kanál o prvej svetovej vojne, ktorý založili presne sto rokov od jej vypuknutia. Divákov sprevádzal konfliktom týždeň po týždni až do jej konca. Teraz sa sústredí na dianie po vojne.

Philosophy Tube je pre ľudí, ktorí chcú získať prehľad o filozofii. Keď britský herec Oliver Thorn s kanálom začínal v roku 2013, v krátkych videách rozoberal myšlienky rôznych filozofov. Videá postupne začali pokrývať a rozoberať z rôznych pohľadov aj sociopolitické témy.

Za pozornosť tiež stoja kanály CrashCourse, Kurzgesagt — In a Nutshell, History Buffs alebo Vsauce.

Ďalšou možnosťou, ako sa vzdelávať, sú internetové kurzy. Mnohé sú zadarmo a niektoré pripravujú aj svetoznáme univerzity. Ak chcete získať nové poznatky o psychológii, filozofii, počítačoch, dizajne či marketingu, môžete si pozrieť tento veľký prehľad kurzov na Fičí.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/PG4lLWxaAY4

Sledujte vesmír z domova

Pre každého, kto má aj pri obmedzenejších možnostiach pohybu chuť naďalej pozorovať vesmíru, má internet hneď niekoľko možností.

Ak by sa vám cnelo za nočnou oblohou, môžete si do počítača nainštalovať vlastné planetárium. Jedným je napríklad nástroj Stellarium, ktorý má aj webovú verziu. Má katalóg viac s tisícami hviezd, hlbokovesmírnych telies, súhvezdí, planét a ďalších objektov.

Pre lepšiu predstavu Keby mal Mesiac jeden pixel - názorná ukážka, aké sú skutočné vzdialenosti vo vesmíre. Stačí držať šípku vpravo.

Hlboké more - pozrite si, aké živočíchy žijú v rôznych hlbkách. Držte pre zmenu šípku dolu.

Rýchlosť svetla - pozrite si jednoduchú animáciu, ako putuje svetlo zo Zeme na Mesiac či Mars.

Ak by ste si chceli zamerať napríklad na naše Slnko, využite galérie dvoch slnečných sond SOHO a SDO. Nájdete na nich najnovšie a stále dopĺňané zábery a aj videá našej hviezdy takmer v reálnom čase.

NASA na stránke venovanej skúmaniu Slnečnej sústavy ponúka aj množstvo surových a nespracovaných záberov z roveru Curiosity, sondy Cassini či stále sa vzďaľujúcej New Horizons.

Ak sa zároveň chcete dozvedieť, ako tisícky ľudí pripravujú lety a ovládajú vesmírne misie, NASA pripravila obsiahly návod, ako všetko prebieha. Dozviete sa, ako inžinieri pracujú s gravitáciou, trajektóriou, ako fungujú systémy, o priebehu letu, gravitačných manévroch, komunikácii a množstvo ďalších informácií.

Po každej kapitole môžete vyplniť kvíz a zistiť, či všetkému rozumiete.

NASA má tiež na svojom webe veľkú ponuku elektronických kníh o letectve, histórií rôznych ďalekohľadov, dopade letov do vesmíru a objavoch. Všetky sú bezplatné.

Pre prípad, že by ste sa už nechceli ďalej pozerať do obrazovky počítača, môžete sa na nočnej oblohe pokúsiť nájsť Medzinárodnú vesmírnu stanicu. Návod, ako na to, nájdete na tomto odkaze.

Prežite ikonické vesmírne misie

Už o necelý mesiac bude 50. výročie misie Apollo 13, ktorá sa mala ako tretia v poradí vydať k Mesiacu.

Počas letu však vybuchla jedna kyslíková nádrž a ohrozila životy posádky. Inžinieri na Zemi, aj astronauti vo vesmíre sa museli vynájsť, aby nečakanú situáciu zvládli.

Vďaka projektu Apollo 13 in Real Time môžete prežiť celú misiu. Interaktívna stránka vám umožní sledovať všetko od štartu rakety, cez začiatok problémov až po pristátie.

Všetko dopĺňajú tisícky hodín hodín zvukových záznamov a videí, fotiek a ďalších historických materiálov.

Autori projektu v podobnom duchu vytvorili aj stránku Apollo 11 in Real Time, ktorá zas umožňuje zažiť prvé pristátie na Mesiaci.

Zapojte sa do vedeckého výskumu

Svoj čas môžete využiť aj tak, že sa stanete dobrovoľníkom a pomôžete vedcom vo výskume v rámci iniciatívy občianskej vedy (v angličtine známa ako citizen science).

Takéto vyžitie ponúka napríklad platforma Zooniverse. Na jej stránkach môžete napríklad pomáhať pri určovaní supermasívnych čiernych dier, alebo pri hľadaní planét. Možností, ako sa zapojiť, je veľa.

NASA ponúka tiež viacero možností, ako jej môžete pomôcť s výskumom. Prehľad odborov nájdete na tomto odkaze.

Nájdete tam napríklad platformu JunoCam, ktorá dovoľuje amatérskym astronómom pridávať vlastné pozorovania Jupitera, rozhodovať, čo bude sonda Juno snímať ďalej, alebo aj spracovávať jej zábery.

Projekt CosmoQuest zas otvára nadšencom cestu preskúmať náš vesmír tak, že budú napríklad určovať krátery na Mesiaci či Merkúre. Netreba žiadne špeciálne vzdelanie, všetko potrebné sa dozviete z návodou priamo na webe.

Na vedu môžete vedcom prepožičať tiež svoj počítač. Urobíte to tak, že si doň nainštalujete program Folding@home. Bežia na ňom zložité simulácie, ktoré vedcom odhaľujú viac o vírusoch a ochoreniach. Takto môžete prispieť aj vy k skúmaniu koronavírusu.