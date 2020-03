Baví vás sci-fi, veda a dokumenty? Tipy, čo si pozrieť počas dlhých dní doma

Ako by prebiehala kolonizácia Marsu?

17. mar 2020 o 17:12 Renáta Zelná, Matúš Beňo

Chceli by ste si pozrieť nejaké dobré sci-fi alebo dokument, no už ste si videli celý Black Mirror či Zázračnú planétu?

Pozrite si naše tipy na seriály a dokumenty založené na vede, technike, histórii či filozofii, zvážte tieto seriály a dokumenty.

Westworld

HBO Go, sci-fi western, 28 dielov, každý trvá vyše hodinu

O čom je: V blízkej budúcnosti existuje niekoľko zábavných parkov, ktoré obývajú naprogramovaní androidi. Tí splnia všetky túžby návštevníkov. Jedným z takých parkov je Westworld, zameraný na americký divoký západ. Tvorca niektorých androidov upraví tak, že získali vedomie.

Prečo stojí za pozretie: Ak máte radi seriály s dobre prepracovanými príbehmi a niekoľkými nečakanými zvratmi, určite si pozrite Westworld. Možno sa vám občas bude zdať, že ste stratení, no stále vás to bude tiahnuť k ďalšej časti a k zaslúženému prekvapeniu. Seriál vás prinúti premýšľať nad (možno nie až tak) vzdialenou budúcnosťou. Dobrou správou je, že teraz začalo HBO Go vysielať dlho očakávanú tretiu sériu.

Altered Carbon

Netflix, sci-fi, osemnásť dielov, každý zhruba päťdesiat minút

O čom je: Je budúcnosť, rok 2384. Ľudské vedomie je možné uložiť na disk a preniesť ho do nového tela. Do takéhoto sveta sa prebudí bývalý vojak Takeši Kovacs, ktorý sa nielenže ocitne v celkom inom tele, než v akom sa narodil, ale musí vyšetriť vraždu jedného z najbohatších mužov. Zákazku mu zadal sám zavraždený.

Prečo stojí za pozretie: Vizuálne podmanivý kyberpunkový seriál otvára zaujímavé myšlienky a pýta sa otázky, na ktoré sa neodpovedá jednoducho. Ak by ste si mohli vybrať telo, bolo by rovnaké, s ktorým ste sa narodili? Čo keby ste si mohli z požičovne vybrať nejaké iné? Zároveň rozvíja aj otázku nesmrteľnosti, umelej inteligencie aj vplyvu technológie na ľudí.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/DpyNN3WJEFY

The Good Place

Netflix, komédia, päťdesiat dielov, každý po 22 minút (posledný diel má takmer hodinu)

O čom je: Hlavná hrdinka Eleanor Shellstropová sa prebudí v posmrtnom živote, kde ju privítajú na "Dobrom mieste," pretože za svoje dobré činy na Zemi dostala vysoké skóre. Alebo nie? Niekde sa musela stať chyba, pretože Eleanor a jej život mal ďaleko od príkladnosti. A ako zistí, nie je jediná, pri kom systém zlyhal.

Prečo stojí za pozretie: Absurdné, vtipné a zábavné zobrazenie posmrtného života, pod ktorým sa ukrýva trefné rozoberanie morálky, etiky a práce mnohých významných filozofov. Málokedy je filozofia podaná takto zábavnou formou.

Seriál sa zároveň nebojí každou sériou prekopať to, na čom predtým stál. A nebojí sa skončiť v najlepšom.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/29iKAAeRvI4

Orphan Black

Netflix, sci-fi triler, päťdesiat dielov, každý vyše 44 minút

O čom je: Hlavná hrdinka Sarah Manningová je svedkyňou samovraždy ženy, ktorá vyzerá ako jej dvojník. Po čine si privlastní identitu mŕtvej a postupne zisťuje, že na svete je niekoľko "sestier", ktoré sú súčasťou nelegálneho pokusu s ľudským klonovaním.

Prečo stojí za pozretie: V tomto napínavom sci-fi vás absolútne očaria skvelé herecké výkony Tatiany Maslany. Pri niektorých scénach sa vám bude zdať, že ju azda naklonovali aj v realite.

Mars

Netflix, dokudráma, dvanásť dielov, každý má zhruba 45 minút

O čom je: Dramatizovaný dokument, ktorý spája súčasné poznatky o Marse a možnostiach jeho osídlenia s príbehom fiktívnej ľudskej misie na planéte v roku 2033.

Prečo stojí za pozretie: Z viacerých smerov rozvíja výzvy celej marťanskej misie, ktoré vďaka hranej časti nadobúdajú osobnejší rozmer. Kde by bolo najlepšie vytvoriť obydlie? Ako do toho spadá súčasný výskum v Antarktíde? Čo by znamenala niekoľko mesačná piesočná búrka pre ľudskú psychiku? Všetko vysvetľujú vedci, inžinieri aj astronómovia.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/4tIXHLC24aY

Death Dive to Saturn

Netflix, dokument, 53 minút

O čom je: Sonda Cassini viac ako desať rokov prinášala zábery a skúmala Saturn a jeho sústavu mesiacov. V roku 2017 jej misia skončila a sonda sa pustila do svojej poslednej úlohy - postupne sa priblížiť k plynnému obrovi a zhorieť v jeho

atmosfére.

Prečo stojí za pozretie: Veľmi prístupne vysvetľuje mnohé vedecké aspekty a zistenia celej misie, ktoré dopĺňa fotkami priamo zo sondy alebo simuláciami udalostí. Netýka sa iba posledných hodín Cassini, ale sumarizuje jej celú misiu a čo odhalila o Saturne a jeho mesiacoch.

Our Planet

Netflix, dokument, osem dielov, každý zhruba päťdesiat minút

O čom je: Približuje jedinečnú krásu mnohých kútov našej planéty, jej živočíchov aj rastlín a zároveň ukazuje, ako do nich zasahuje činnosť ľudí. Sériu sprevádza komentárom David Attenborough.

Prečo stojí za pozretie: Úchvatné, dychberúce, pôsobivé a až priam neuveriteľné zábery prírody. Zároveň ukazuje krehkosť tejto krásy a ako rýchlo o ňu môžeme prísť.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/aETNYyrqNYE

The Vietnam War

Netflix, dokument, desať dielov, osemdesiat až 120 minút

O čom je: Obsiahla séria, ktorá zobrazuje jednu z najhoršie čitateľných a najkontroverznejších vojen sveta. Prináša výpovede obyčajných ľudí a vojakov z oboch strán konfliktu. Rozvíja sčasti aj situáciu vo Vietname, no zameraný je

hlavne na americký pohľad na dianie.

Prečo stojí za pozretie: Informačne nabitý a vyčerpávajúci dokument. Zobrazuje klamanie prezidentov a politikov, rozdelenie americkej spoločnosti, množstvo osobných príbehov civilistov a veteránov z oboch strán a jedinečné zábery,

fotky a svedectvá. Ako bonus má skvelý soundtrack, ktorý spája dobové piesne so skladbami Trenta Reznora a Atticusa Rossa.

Behind the Curve

Netflix, dokument, 95 minút

O čom je: Spoznajte plochozemcov, skupinu ľudí, ktorí zanietenie veria, že Zem je plochá a že agentúry ako NASA sa všemocne snažia túto skutočnosť poprieť. Jedným z najvýraznejších je Mark Sargent, ktorý organizuje prvú "vedeckú"

konferenciu o plochej Zemi.

Prečo stojí za pozretie: Dokument neponúka len náhľad do zmýšľania zástancov plochozeme, ale aj pohľad vedcov na túto myšlienku. Zároveň ukazuje, aké metódy plochozemci skúšajú, aby dokázali správnosť svojej hypotézy.