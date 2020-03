Klik: Ako koronavírus začal lámať technologický biznis

Komentovaný prehľad technologických správ.

Témy podcastu:

COVID-19 sa už pácha škody aj v tech biznise

Twitter sa po rokoch hecol k zlému kroku

Američania najviac veria Microsoftu

Vplyv koronavírusu Covid-19 na tech sektor

Šírenie koronavírusu Covid-19 si okrem ľudských životov vyžiadalo aj paniku na trhoch, zrušené technologické konferencie, či upravené odhady tržieb globálnych hráčov.

Od začiatku roka boli okrem výstavy CES v Las Vegas zrušené alebo presunté takmer všetky veľké technologické eventy – Google I/O, F8 Facebooku, GDC, Adobe Summit, MWC v Barcelone a ďalšie. Web Recode má presný prehľad.

Apple bol prvým z veľkej päťky, ktorý upravil svoje kvartálne odhady tržieb. Google (Alphabet), Amazon a Microsoft odporučili svojim zamestnancom, aby robili z domu a stretnutia uskutočňovali pomocou videokonferenčných hovorov.

Niektorí obchodníci na Amazone zvýšili ceny svojich produktov o 2000%, za čo ich online predajca penalizoval a produkt zrušil.

Čína, odkiaľ sa nákaza šíri, sa snaží podľa BBC o technologickú propagandu v zmysle ukazovania vlastných inovácií ako sú drony, ktoré doručujú bezkontaktne balíky, aby sa podávaním z rúk nákaza nešírila alebo dezinfekčné roboty či umelá inteligencia, ktorá hľadá vakcíny.

Koronavírus Covid-19 však podľa expertov veľmi odhalil, kam môže až zájsť spoločnosť, kde štát v prípade núdze dokáže použiť všetky nástroje a úplne pošliapať súkromie svojich obyvateľov – polícia získava údaje z rôznych aplikácií, sociálnych sietí a monitoruje styk ľudí s nakazenými cez kamery a následne ich zatvára do karantény.

BBC ďalej píše, že podľa analytikov táto nákaza dokonca ukázala Číne, kde má ešte rezervy, čo sa týka štátneho sledovacieho aparátu.

Nákaza tiež ukazuje, ako sú prepletený výrobné procesy v celom technologickom sektore. Odstavenie výroby naruší plánované uvedenie nových produktov na niekoľko mesiacov. Už dnes hlása problémy vo výrobných linkách napríklad pre iPhony alebo niektoré VR okuliare.

Ak sa bude vírus naozaj šíriť ako globálna pandémia, budú sa firmy musieť vysporiadať nie len s obmedzením na strane výroby, ale aj na strane dopytu. Počas pandémie sa utlmí nákupná aktivita. Ľudia buď nákupy nových výrobkov odkladajú z obavy, alebo vôbec nebudú môcť nakupovať, lebo budú doma.

Medzičasom sa bude dariť firmám ako Zoom (služba poskytujúca spoľahlivé videokonferencie) a možno aj Netflixu, kedy ľudia nahradia návštevu kina streamovaním.

(BBC, Wired)

Twitter skúša starý nápad, ktorý nebude fungovať

Volajú ich Fleety a je to zlý nápad. Twitter testuje formát, ktorému technologický biznis hovorí "stories". Sú to príspevky, ktoré sa po dni či dvoch samé zmažú. Prišiel s nimi pred pár rokmi Snapchat, ale okopírovala ich už prakticky každá sociálna sieť a služba.

Teraz sa rozkýval aj Twitter, ktorý začal formát testovať v Brazílii. Vedenie firmy hovorí, že chcú dať používateľom možnosť prispievať bez tlaku a obavy o to, že ich Tweet bude navždy viditeľný online.

Ďalší argument je, že podľa interných prieskumov majú ľudia prispievajúci na Twitter pocit, že každý príspevok je akési minipredstavenie pre ich publikum a niekedy majú obavu príspevok pridať. Ťažko povedať, či je vytváranie príspevku, ktorý sám zmizne menším "predstavením" ako napísanie bežného príspevku.

Zdá sa, ako by Twitter išiel proti svojej podstate miesta na šírenie práv a verejnú debatu (láskavý termín pre to, čo sa na Twitteri zvyčajne deje). Ako keby naháňali prchavú esenciu mladších sociálnych sietí.

(TechCrunch)

Američania neveria Facebooku, najviac dôverujú Microsoftu

Magazín The Verge uskutočnil prieskum verejnej mienky, v ktorom zisťoval, ktoré technologické firmy považujú Američania za prínosné, ktorým veria a ktoré podľa ľudí predstavujú hrozbu.

Viac ako polovica opýtaných si myslí, že vláda by mala rozdeliť veľké technologické firmy, pretože majú veľkú moc nad ekonomikou v krajine. Až 72% si myslí, že Facebook má priveľkú moc a polovica hovorí, že Google a Youtube by mali byť dve samostatné firmy.

V rebríčku dôveryhodnosti prepadli sociálne siete Facebook a Twitter, na vrchole rebríčka dôveryhodnosti skončil Microsoft, nasledovaný Amazonom.

Správičky

Aký je skladací Samsung Galaxy Z Flip? Kolega Matúš Paculík recenzoval nový telefón a píše, že ak máte zbytočných 1500 eur, tak nová hračka od Samsungu vás zabaví a budete vytŕčať. Ak však chce výkonný smartfón radšej siahnite po Samsungu S20. (SME Tech)

Je ľahké objednať vraždu online? Nie. Denník The New York Times sa pozrel na ponuky na dark webe, aby zistil, ako funguje biznis s objednávaním vrážd online. Výsledky asi neprekvapia, drvivá väčšina laikom dostupných služieb si síce vypýta peniaze, ale k ničomu (našťastie) nepríde. Ceny sa hýbu od desať- do päťdesiattisíc amerických dolárov.(The New York Times)

Hej Google, prečítaj mi to (aj v slovenčine). Na Android telefónoch je od tohto týždňa dostupná novinka, ktorú Google ohlásil počas CES začiatkom roka - predčítavanie ľubovoľného textu na obrazovke po vyslovené výzvy 'Hey Google, read it!'.Funkcia je dostupná v 42 jazykoch, vrátane slovenčiny. (VentureBeat)

Nokia má nového šéfa a ten chce vyhrať 5G. A ak nie vyhrať, aspoň ukrojiť z koláča pre spoločnosť taký kus, aby bola po Huawei a Ericssone najdôležitejším hráčom. (Protocol)

Prečo má takmer každé médium koronavírus newsletter? Možno ste si všimli, že na vás na internete začali vyskakovať žiadosti na odber koronavírusového newslettra. Viaceré médiá niečo takéto poskytujú a ide o ďalšiu snahu získať priamy kontakt s čitateľmi, keďže osud treťostranných cookies je neistý. (FWIW newsletter by David Tvrdon)

