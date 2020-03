Schopnosť dažďových lesov odoberať uhlík slabne, môžu sa obrátiť proti nám

Na vine je opäť človek.

6. mar 2020 o 12:23 Matúš Beňo

Ďažďové lesy v Amazónii a Afrike môžu čoskoro stratiť dôležitú schopnosť, ktorá by mala ľuďom pomôcť v boji s klimatickou zmenou.

Prudko klesá ich schopnosť odstraňovať oxid uhličitý a uchovávať ho v sebe, naznačuje nová štúdia v časopise Nature.

Zlé vyhliadky tým nekončia. Samotná Amazónia by sa mohla obrátiť proti ľudstvu. Už v nasledujúcom desaťročí by mohla začať oxid uhličitý vylučovať do vzduchu.

Príčinou sú opäť ľudia

"Ľudia mali doteraz šťastie, keďže dažďové lesy vysávajú množstvo nášho znečistenia, no nedokážu to robiť donekonečna," ozrejmil pre web Guardian jeden z autorov výskumu Simon Lewis z Univerzity v Leeds.