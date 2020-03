Nekupujte starým rodičom krížovky, rozprávajte sa s nimi

Rozhovor s neurovedkyňou Silviou Jamrichovou o pamäti, ľudskej identite a zabúdaní.

3. mar 2020 o 9:51 Jakub Betinský

Vypočujte si podcast

V ďalšej Pravidelnej dávke sa Jakub rozprával so Silviou Jamrichovou, ktorá je doktorandka na IST (Institute of Science and Technology) v Rakúsku.

Rozprávali sa o tom, čo je pamäť a prečo je dôležitá, či je zabúdanie kliatba alebo požehnanie a či je umelá inteligencia dostatočne "inteligentná" a ľudská, ak nevie zabúdať.

Pravidelná dávka je vzdelávací podcast, ktorý nechce padnúť do pasce „fachidiotizmu“ a tváriť sa, že iba filozofia, iba náboženstvo alebo iba veda vidí veci pravdivo. Má ukázať, že kritické myslenie je chytľavé, príťažlivé a vťahujúce podobne ako dobrý seriál.

Podcast chce viesť dialóg medzi myšlienkami z rôznych disciplín a sprostredkovať tak rozhovory a zamyslenia nad otázkami, ktoré hýbu ľuďmi – a cez nás i našimi dejinami.

Pravidelná dávka vychádza dvakrát do týždňa a podcastom sprevádzajú Jakub Betinský, Andrej Zeman a Miroslav Gašpárek.

