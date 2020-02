ESET objavil zraniteľnosť, ktorá odhaľovala komunikáciu zariadení

Neznáma zraniteľnosť sa nachádzala vo Wi-Fi čipoch.

28. feb 2020 o 14:42 TASR

BRATISLAVA. Výskumníci bezpečnostnej spoločnosti ESET objavili doteraz neznámu zraniteľnosť Kr00k (CVE-2019-15126), ktorá sa nachádzala vo Wi-Fi čipoch používaných v mnohých mobilných či smart zariadeniach, ale aj vo Wi-Fi prístupových bodoch (WAP) a routeroch. Kr00k je zraniteľnosť prítomná minimálne v miliarde zariadení a zapríčiňuje nesprávne šifrovanie časti sieťovej komunikácie takzvaným nulovým kľúčom.

Útočník môže túto chybu zneužiť na odchytávanie Wi-Fi komunikácie obete a jej následné dešifrovanie.

"Aby ste sa chránili pred touto zraniteľnosťou, mali by ste si aktualizovať všetky zariadenia, ktoré sa dokážu pripojiť na Wi-Fi. Aktualizáciou by mali prejsť operačné systémy aj softvér telefónov, tabletov, laptopov a zariadení označovaných ako internet vecí (IoT). Rovnako by sa používatelia mali uistiť, že používajú najnovší firmware dostupný pre ich Wi-Fi prístupový bod, router či IoT," odporúča Robert Lipovský, výskumník spoločnosti, ktorý spolupracoval s tímom zodpovedným za odhalenie tejto zraniteľnosti.

Kr00k sa týka všetkých zariadení s neaktualizovanými Wi-Fi čipmi od spoločností Broadcom a Cypress. Ide o najrozšírenejšie Wi-Fi čipy používané aj v bežných používateľských zariadeniach.

ESET o zraniteľnosti informoval výrobcov čipov menovaných spoločností, ktorí na ne vydali záplaty. Spoločnosť tiež spolupracovala s konzorciom ICASI - Industry Consortium for Advancement of Security on the Internet - aby zabezpečila, že o zraniteľnosti budú informované aj všetky dotknuté firmy, a to vrátane výrobcov používajúcich dané čipy do používateľských zariadení a výrobcov ďalších značiek čipov.

Podľa informácií spoločnosti boli zaplátané všetky zariadenia popredných výrobcov. Používatelia by si pre tento a jemu podobné prípady mali pravidelne aktualizovať všetky svoje zariadenia, vrátane firmwaru routerov alebo Wi-Fi prístupových bodov.