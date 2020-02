Nové véčkové mobily majú problémy s obrazovkou, hlásia niektorí recenzenti

Rozsah kazov nie je známy.

19. feb 2020 o 14:43 Matúš Beňo

Zdá sa, že ani ďalší pokus o uvedenie vyklápacích telefónov nebude úspešný. Moderné véčkové smartfóny od Samsungu a Motoroly majú podľa niektorých testov problémy s obrazovkami.

Displej Galaxy Z Fold od juhokórejského giganta sa veľmi ľahko poškriabe. Zariadenie má mať pritom podľa slov výrobcu obrazovku z ohybného skla.

Návrat véčkovej legendy Razr zas narúša displej, ktorého vrstvy sa odlupujú. Vznikajú tak medzi nimi bubliny, ktoré negatívne ovplyvňujú používanie mobilu.

Zatiaľ nie je známe, koľko mobilov môže mať kazy.

Problémy v ohybe

Na prvé problémy smartfónu Motorola Razr upozornil po týždni používania technologický web Input. Vrstvy obrazovky sa začali odlupovať presne na mieste, kde sa zariadenie ohýba. Citlivosť na dotyk prstov je na problematickom mieste obmedzená, ostatné časti reagujú správne.

Príčina nie je známa, telefón sa nedostal do styku s vodou, tvrdí reportér Raymond Wang z Input. Uvažoval však, či chybu nespôsobila zmena teploty, keď mobil chvíľu používal v chlade a potom v teple.

Motorola v stanovisku pre Input tvrdí, že svojim obrazovkám verí a nečaká, že by sa používatelia pri bežnej prevádzke mali s odlupovaním stretnúť. Motorola zariadenie počas vývoja skúšala "pri extrémnych teplotách".

Oproti Razru má nový model od Samsungu zrejme problémy s odolnosťou, upozornil youtuber JerryRigEverything. V teste odolnosti skúšal, čo zvládne obrazovka smartfónu Galaxy Z Flip. Výrobca pri predstavení zariadenia povedal, že displej je zo skla.

"Samsung to môže nazývať sklom, no obrazovka neodolá škrabancom tak, ako by zákazníci od skla čakali," povedal youtuber. Aj nechtom dokázal na displeji zanechať priehlbinu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/bbAkY-Www40

Druhý pokus Samsungu

Telefón Razr sa predáva za 1500 dolárov (približne 1390 eur), mal by sa dostať aj do Európy. Galaxy Z Flip je možné predobjednať na Slovensku za necelých 1480 eur.

1480 eur Cena smartfónu Galaxy Z Flip od Samsungu na Slovensku.

Pre Motorolu je nové véčko prvý pokus o moderný ohybný displej, Samsung to skúša už druhýkrát.

Výrobca minulý rok predstavil skladací Galaxy Fold. Ešte pred jeho uvedením na trh prvé recenzie upozornili na problémy s obrazovkou. Samsung tak uvedenie posunul na jeseň, zariadenie sa nepredávalo podľa očakávaní.