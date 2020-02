Vedci vymenovali päť najväčších rizík pre ľudstvo. Ich prepojenie môže viesť ku kolapsu

Dnešné riešenia prepojenie nezohľadňujú.

17. feb 2020 o 10:10 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Svet čelí prepojeným rizikám, ktoré ohrozujú existenciu ľudstva.

Už samé o sebe sú klimatická zmena, extrémne prejavy počasia, úpadok ekosystémov, nedostatok potravy a vody problémy, ktorým svet sotva dokáže čeliť.

No súčinnosť týchto päť problémov môže vyvolať kaskádový efekt, ktorý jednotlivé riziká zosilní a ktorý povedie ku "globálnemu systematickému kolapsu," varuje viac ako dvesto vedcov v novej správe Our Future on Earth medzinárodného výskumného programu Future Earth.

Mnohokrát sú prepojenia medzi problémami jasné. Veľké požiare napríklad uvoľňujú obrovské množstvá oxidu uhličitého do atmosféry, kde následne prispieva k ohrievaniu planéty.

Prístupy štátov sveta však túto súhru nezohľadňujú a nereagujú správne.

Kaskádový efekt

Uvedených päť problémov je podľa 222 vedcov najvýznamnejších, čo sa dopadu na svet týka. Je zároveň veľmi pravdepodobné, že ľudstvo im bude musieť v nasledujúcom desaťročí čeliť.

Päť najväčších rizík podľa dopadu na svet Extrémne počasie

Klimatická zmena

Nedostatok vody

Strata biodiverzity

Nedostatok jedla

"Naše činy v tomto desaťročí predurčia našu spoločnú budúcnosť na Zemi," zhodnotila riaditeľka programu Amy Luersová.

Za najzávažnejšie vedci vybrali extrémne prejavy počasia ako hurikány alebo horúčavy, ktoré v posledných rokoch dominovali v médiách. Práve pri nich sa ukazuje kaskádovitý efekt.

Dopad horúčav sa napríklad prejavuje tak, že prispievajú k uvoľňovaniu oxidu uhličitého uloženého napríklad v pôde do atmosféry. Vytvárajú suchá, ktoré zas umožňujú šírenie požiarov. A oheň nielenže znižuje budúcu schopnosť lesov vstrebávať skleníkový plyn, ale uvoľňuje ďalší oxid uhličitý do ovzdušia.