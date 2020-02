Fotka zápasiacich myší v metre získala cenu v prestížnej súťaži

Súboj myší trval zlomok sekundy.

12. feb 2020 o 17:18 Matúš Beňo

Potýčka na stanici. Výherná fotografia súťaže ukazuje dve myši žijúce v londýnskom metre, ktoré súperia o kúsok jedla.(Zdroj: Sam Rowley/Wildlife Photographer of the Year)

BRATISLAVA. Drobné myši zápasiace o kúsky jedla by ste si v zhone metra ani nevšimli. No jeden taký záber priniesol fotografovi Samovi Rowleymu víťazstvo v jednej z kategórií v súťaži Wildlife Photographer of the Year 2019.

Aj keď záber vyzerá ako náhodná momentka, je výsledkom veľkej trpezlivosti. Rowley celý týždeň navštevoval po nociach jednu zastávku londýnskeho metra, aby hlodavce odfotil.

Celý čas pritom ležal na zemi na nástupišti.

Súboj myší trval zlomok sekundy, zdatnejšia si svoj kúsok jedla odniesla.

Fotka získala 28-tisíc hlasov a stala sa víťazom kategórie LUMIX People's Choice. Fanúšikovia súťaže v nej vyberali tie najlepšie zo záberov, ktoré sa neumiestnili v hlavných kategóriách, no podľa poroty stáli za pozornosť.

Hlavnú cenu vyhral záber líšky, ktorá prekvapila nepozorného svišťa. Súťaže sa celkovo zúčastnilo 48-tisíc fotografií.

Do užšieho výberu ocenenia, v ktorom hlasovali ľudia, sa dostali ešte štyri ďalšie zábery.

Ukazujú nešťastný osud orangutana v zábavnom priemysle, bielych sobov ležiacich na snehu či samicu jaguára s mláďaťom, ktoré ulovili anakondu.

Súťaž Wildlife Photographer of the Year každoročne vyhlasuje londýnske Prírodopisné múzeum.