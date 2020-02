Problémy kapsuly pre ľudí od Boeingu boli horšie, než sa zdalo

Starliner mal počas letu aj druhú chybu.

10. feb 2020 o 16:50 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Decembrový bezposádkový test vesmírnej lode firmy Boeing sa mohol skončiť katastrofálne.

Len vďaka pohotovému zásahu inžinierov nespôsobili dve softvérové chyby zničenie kapsuly, ktorá mala neskôr slúžiť na prepravu ľudí do vesmíru.

Počas decembrového testu bola na palube bola iba figurína so senzormi, ktoré mali snímať vplyv letu na ľudí. Let riadili zo zeme.

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) a spoločnosť Boeing zverejnili nové detaily o neúspešnom lete. Podľa autorov správy mali kontrolné procesy leteckej spoločnosti nájsť chyby v systéme lode už na zemi.

Zatiaľ nie je jasné, čo zlyhanie pre spoluprácu bude znamenať. NASA chce medzitým spraviť širokú bezpečnostnú previerku Boeingu.

Chyba v milión riadkovom kóde

Kapsula CST-100 Starliner bez problémov odštartovala 20. decembra.

Mala sa spojiť s Medzinárodnou vesmírnou stanicou (ISS) a vrátiť sa späť na Zem. Boeing by tak ukázal, že dokáže bezpečne vyniesť astronautov NASA do vesmíru.

Krátko po štarte a odpojení od rakety nastal prvý problém. Automatický systém si myslel, že je v inej fáze letu, než v skutočnosti bol.

Spustil motory, čím spálil priveľa paliva na let k ISS. Kapsulu musel preto umiestniť na stabilnú dráhu.

Tento problém vznikol, pretože Starliner prevzal časovanie misie z rakety Atlas V jedenásť hodín pred štartom.

Pôvodne mal začať merať čas po skončení odpočítavania. Inžinieri chybu opravili počas misie.

Pre istotu začali prehľadávať celý kód, ktorý mal viac ako milión riadkov. Pár hodín pred pristátím našli druhú chybu a opravili ju.

Chybná časť kódu bola zodpovedná za správne oddelenie servisného modulu od kapsuly. Modul nesie systémy, ktoré nie sú potrebné pre zostup.

Keby inžinieri chybu neopravili, spustili by sa nesprávne motory a Starliner aj modul by sa zrazili. Kapsula by sa mohla nebezpečne rozkývať, prípadne by sa pri zrážke poškodil tepelný štít, ktorý chráni posádku.

"Zo zrážky oboch lodí by nič dobré nevzišlo," zhodnotil podľa webu Quartz viceprezident Boeingu Jim Chilton.

Starliner sa nakoniec úspešne vrátil na Zem v nedeľu 22. decembra.

Mohli odhaliť problémy

Podľa správy došlo ešte k tretej chybe, ktorá spôsobila komunikačné problémy a inžinieri nemohli reagovať skôr.

Príčinu stále preverujú, no zrejme ich spôsobili vysielače mobilného signálu na Zemi.

NASA ocenila, že inžinierom sa podarilo kapsulu vrátiť domov.

Dodáva, že so softvérovými chybami v takom zložitom zariadení ako je vesmírna loď, sa ráta.

"Avšak, našli sme viacero prípadov, keď Boeing mal, alebo aspoň mohol problémy odhaliť," píše sa v správe.

Chyby, ktoré viedli k závažným problémom počas letu, prehliadli napriek viacerým protiopatreniam. Konečnú správu bude mať NASA hotovú koncom februára.

Agentúra tiež priznáva, že spravila chybu, pretože dohľad nad Boeingom nebol dostatočný.

SpaceX poletí najskôr v marci

NASA teraz spraví bezpečnostnú previerku Boeingu. Spoločnosť tiež musí skontrolovať každý z viac ako milióna riadkov softvérového kódu. Zatiaľ nie je jasné, či Starliner bude musieť zopakovať let bez posádky.

Odkedy americká vesmírna agentúra ukončila program raketoplánov v roku 2011, jej astronautov vynášajú ruské rakety a lode Sojuz.

NASA však už dlhšie chce vlastné riešenie, lebo lety na Sojuzoch sú drahé.

Vytvorila preto komerčný program, na ktorom spolupracuje s Boeingom a SpaceX. Druhá spoločnosť napriek niekoľkým zdržaniam a technickým závadám už úspešne zvládla všetky dôležité testy.

Prvý let astronautov s kapsulou Crew Dragon sa očakáva najskôr v marci.