Jediné jedovaté primáty môžu odhaliť, prečo sú ľudia alergickí na mačky

Roztomilé útlone ohrozuje človek.

10. feb 2020 o 9:40 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Na prvý pohľad sú útlone úplne rozkošné živočíchy. Veľkými očami, drobnými ušami a chlpatými labkami pripomínajú plyšovú hračku.

No nenechajte sa oklamať vzhľadom. Útlone sú jediné jedovaté primáty na svete. Nebezpečné sú ich sliny, aj výlučok zo žliaz ukrytých v predných končatinách.

Keď obe tekutiny lízaním spoja, vytvoria účinnú obranu proti predátorom.

Nový výskum jedu inak roztomilých živočíchov odhalil doteraz neznámu podobnosť s látkami, ktoré spôsobujú u ľudí alergické reakcie na mačky.

Štúdia zverejnená v časopise Toxins naznačuje, že alergény u mačiek vznikli ako obranný mechanizmus.

Takmer rovnaké proteíny

Útlone je pomenovanie niekoľkých druhov primátov, ktoré žijú v juhovýchodnej Ázii a priľahlých oblastiach. Väčšinu dňa prespia, noci trávia hľadaním potravy.

No ak by sa cítili zahnané do kúta, využijú ostré zuby. A keď sa zahryznú, občas sa stane, že sa nepustia. Zrejme preto, aby sa do rany dostalo čo najviac toxínov zo slín.