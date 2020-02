Na Antarktíde bolo teplejšie ako na Slovensku

Predošlý rekord mal päť rokov.

7. feb 2020 o 14:48 Matúš Beňo

BRATISLAVA. V Antarktíde namerali najvyššiu dennú teplotu v histórii meraní. Teplomery na argentínskej výskumnej stanici Esperanza ukázali vo štvrtok 18,3 stupňa Celzia. Na Slovensku bolo v rovnaký deň zhruba päť stupňov Celzia.

Nová najvyššia antarktická teplota prekonala doterajší rekord kontinentu z roku 2015 o 0,8 stupňa. Údaje o meraniach na stanici siahajú až do roku 1961.

Vo februári, keď končí miestne letné obdobie, bývajú pri argentínskej stanici zvyčajne mínus dva až štyri stupne Celzia.

Stanica Esperanza sa nachádza na Antarktickom polostrove, najsevernejšej časti pevniny. Vyčnieva k najjužnejšiemu cípu Južnej Ameriky, od ktorej polostrov delí približne tisíc kilometrov.

"Údaje sú ohromujúce, keďže pôvodný rekord mal iba päť rokov a nový je takmer o stupeň vyšší. Značia, že tamojšie otepľovanie prebieha rýchlejšie oproti zvyšku sveta," ozrejmil pre Guardian klimatológ James Renwick z Viktóriinej univerzity vo Wellingtone, ktorý v minulosti overoval teplotné rekordy Antarktídy.

Polostrov patrí k najrýchlejšie sa otepľujúcim miestam na svete.

Za posledné polstoročie sa v oblasti oteplilo o tri stupne.

Za rovnaké obdobie zo západného antarktického pobrežia ustúpilo takmer deväťdesiat percent zo všetkých ľadovcov.

Zrýchlené topenie antarktických ľadovcov a ľadovcových šelfov prispieva k zvyšovaniu hladiny svetových oceánov.

Napríklad Thwaitesov ľadovec každoročne stráca 35 miliárd ton ľadu. Ak by sa celý zrútil, hladina morí by mohla stúpnuť o 65 centimetrov, čo by zatopilo časti Londýna či New Yorku.

Teplotný rekord pre antarktickú oblasť, ktorá okrem Antakrtídy zahŕňa aj všetko územie od 60. rovnobežky južne, je 19,8 stupňa Celzia.

Teplotu namerali v roku 1982 na ostrove Signey, ktorý leží severovýchodne od Antarktického polostrova.