Vaše oblečenie znečisťuje oceány. Ako tomu zabrániť?

Stačí, že oblečenie nosíte.

4. feb 2020 o 16:56 Matúš Beňo

Pranie oblečenia uvoľňuje do prírody obrovské množstvo drobných plastových mikrovlákien.(Zdroj: PIXABAY CC)

BRATISLAVA. Každoročne sa do svetových morí a oceánov dostane obrovské množstvo plastového odpadu. Fľaše od nápojov, jednorazový príbor, tašky, obaly na jedlo či kusy oblečenia vo vode následne ohrozujú život mnohých živočíchov.

Súvisiaci článok Vtáky si gumičky zmýlili s červami Čítajte

Nie každý odpad je viditeľný. Z oblečenia sa do morí a oceánov dostávajú aj mikrovlákna.

Aj keď sú ich rozmery nepatrné, živočíchy ohrozujú prinajmenšom rovnako ako väčšie kusy plastov.

Mikrovlákna sa môžu do vody dostávať pri každom spustení práčky u vás doma. Existujú spôsoby, ako ich uvoľňovanie obmedziť.

Stačí, že oblečenie nosíte

Pri letmom pohľade na oblečenie v obchodoch či vo vašej skrini si nemusíte ani uvedomiť, že väčšina kúskov je vyrobená z plastu.

Najčastejšie sa do odevov primiešavajú polyesterové, nylonové a akrylové vlákna. Polyesterové nájdete až v 60 percentách oblečenia.

Umelé vlákna majú niekoľko výhod - sú lacné, všestranné, ohybné aj odolné. Odvrátenou stránkou ich používania je spôsob, akým sa uvoľňujú do prírody.

Stačí pritom, že oblečenie nosíte. Pri chodení z neho odpadávajú vlákna. Nevidíte ich, pretože najviac majú dĺžku niekoľko milimetrov. No väčšina je omnoho menšia.

Súvisiaci článok Sú aj v pive. Za týždeň zje človek mikroplasty o hmotnosti kreditky Čítajte

Najviac mikrovlákien sa do prírody dostane až po tom, čo si oblečenie vyzlečiete a dáte ho prať.

"Oblečenie pravidelne perieme, čím sa uvoľnia stovky tisíc vlákien," ozrejmuje situáciu pre tlačovú agentúru AFP morská biologička Imogen Napperová z Univerzity v Plymouth.

Podľa jej štúdie z roku 2016 sa pri praní šiestich kilogramov oblečenia môže uvoľniť až sedemstotisíc akrylových a päťstotisíc polyesterových vlákien.

Časť týchto mikrovlákien zachytia čističky odpadových vôd. Ostatné vypustia do riek, morí a oceánov. Napríklad do Atlantického oceánu sa každý deň dostane 150-miliónov plastových vlákien, naznačil výskum z roku 2017 na rieke Hudson v štáte New York.

Mikrovlákna sa môžu z vody dostať do potravinového reťazca zvierat. Väčšinou ich skonzumujú mikroskopické oceánske živočíchy a tie neskôr zožerie väčší morský druh.

Módny priemysel patrí k najväčším znečisťovateľom prostredia. Pri výrobe umelých vlákien vzniká veľké množstvo oxidu uhličitého. Mohlo by sa zdať, že riešením problému sú organické vlákna. No nie je to tak, ich výroba má tiež úskalia. Je pomerne drahá a spotrebuje obrovské množstvo vody.

Ako obmedziť množstvo mikrovlákien

Ak chcete obmedziť množstvo plastového odpadu z vášho oblečenia, môžete spraviť hneď niekoľko vecí

Kupujte menej oblečenia , najmä toho plastového. Pri vypraní nového kúsku sa totiž uvoľňuje najviac mikrovlákien. Ak potrebujete nové oblečenie, kupujte kvalitné a trvácne kúsky.

, najmä toho plastového. Pri vypraní nového kúsku sa totiž uvoľňuje najviac mikrovlákien. Ak potrebujete nové oblečenie, kupujte kvalitné a trvácne kúsky. Perte menej . Do práčky dávajte najmä oblečenie, ktoré je skutočne špinavé. Ak periete, práčku naplňte čo najviac, ako výrobca dovoľuje.

. Do práčky dávajte najmä oblečenie, ktoré je skutočne špinavé. Ak periete, práčku naplňte čo najviac, ako výrobca dovoľuje. Perte ručne alebo v práčke plnenej spredu . Práčky plnené zhora môžu uvoľňovať až sedemkrát viac mikrovlákien, naznačuje štúdia z roku 2016.

. Práčky plnené zhora môžu uvoľňovať až sedemkrát viac mikrovlákien, naznačuje štúdia z roku 2016. Zvoľte program s nižšou teplotou , najlepšie do tridsať stupňov Celzia. Pri vyšších teplotách sa vlákna ľahšie uvoľňujú.

, najlepšie do tridsať stupňov Celzia. Pri vyšších teplotách sa vlákna ľahšie uvoľňujú. Používajte radšej tekutý prací prostriedok. Práškový môže z odevu zoškrabať viac vlákien.

Na obmedzenie mikrovlákien sa zvyknú odporúčať aj pracie tašky na odchyt mikrovlákien. Nemusia byť úplne efektívne a drobné vlákna môžu prepúšťať. Na trhu sú tiež špeciálne filtre na odtokové hadice práčok, no taktiež rátajte s tým, že nemusia všetok mikroplast zastaviť.

DOI: 10.1016/j.marpolbul.2016.09.025

DOI: 10.1016/j.marpolbul.2017.07.028

DOI: 10.1021/acs.est.6b03045