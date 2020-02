Darovali by ste vaše orgány? Štátu môže stačiť vaša letargia

Predvolené možnosti menia rozhodnutia ľudí.

3. feb 2020 o 16:32 Kristína Radová

Kristína Radová, autorka je behaviorálna konzultantka v Mindworx

BRATISLAVA. Každý deň robíme množstvo rozhodnutí. Mnohé z nich - od výberu našej rannej kávy po to, čo si večer naložíme do nákupného košíka - robíme automatizovane. Šetríme tak naše cenné a obmedzené zdroje: čas a energiu.

Ak by sme starostlivo zvažovali všetky alternatívy každého rozhodnutia, nefungovali by rovnako efektívne, ako keď sa spoliehame na mentálne skratky. Ich vplyv na naše rozhodovanie skúma behaviorálna ekonómia - veda, ktorá nám ponúka ucelenejší obraz o tom, ako sa ľudia správajú.

Stále viac krajín využíva poznatky tejto vedy pri zavádzaní opatrení vo verejnom sektore, ktoré môžu občanov viesť k lepším rozhodnutiam (napríklad platiť dane načas, šetriť energiou či recyklovať odpad).

Ide o takzvaný libertariánsky paternalizmus, keď súkromné ​​a verejné inštitúcie ovplyvňujú správanie občanov cez postrčenia (nudging) no zároveň rešpektujú slobodu výberu.

Problém nastáva vtedy, keď sa tieto intervencie ocitnú na hrane.

Každý darcom orgánov?

Nemecký parlament začiatkom januára odmietol návrh zákona, ktorý sa týkal chúlostivej otázky - darcovstva orgánov.

Zákon, ktorý poslanci nakoniec neodhlasovali, mal za cieľ riešiť akútny nedostatok darcov orgánov, ktorému Nemecko v posledných rokoch čelí.

Na stole boli dve alternatívy. Prvá z nich radikálna. Ak by prešla znamenalo by to, že väčšina obyvateľov Nemecka by sa automaticky stala darcami orgánov bez toho, že by si toho boli vedomí alebo aby niečo aktívne urobili.

Nestali by sa nimi iba vtedy, ak by vyslovene uviedli, že nimi byť nechcú. Tento návrh vzbudil značnú kontroverziu a debatu o tom, či štát môže predpokladať súhlas občanov bez toho, aby ho udelil, len na základe toho, že neurobili nič.

Poslanci sa nakoniec priklonili k druhej variante - menej radikálnej alternatíve zákona. Nový zákon zavádza navonok nesúvisiacu novinku. Využíva to, čo už občania musia urobiť. Raz za desať rokov si každý nemecký občan musí obnoviť občiansky preukaz.

Po novom budú musieť občania v procese vybavovania nového dokladu odpovedať aj na otázku, či sú, alebo nie sú ochotní stať sa dobrovoľným darcom orgánov. Riešením, ktoré poslanci odhlasovali, je teda dobrovoľný výber za vynútených podmienok.

Ak by navyše formulár obsahoval aj informáciu o tom, že väčšina nemeckých občanov tento súhlas už udelila (využitie princípu sociálneho schválenia), išlo by o libertariánsky paternalizmus kedy by štát občanov navádzal k rozhodnutiu prospešnému pre celú komunitu. Využíval by pri tom našu tendenciu rozhodovať sa v súlade s väčšinou.

Hodinkami proti požiaru

Aktivity, na ktoré nás vládne inštitúcie nabádajú, môžu byť však prínosné aj pre nás samotných. Britský psychológ Sam Tatam v kurze zameranom na aplikovanie poznatkov behaviorálnej ekonómie do marketingu uvádza príklad Tick tock testu.

Išlo o kampaň britského ministerstva, ktorá spôsobila, že si každý siedmy občan Británie počas tretieho junového víkendu skontroloval požiarny alarm.

Čo prinútilo toľko ľudí k aktivite, na ktorú väčšina z nás počas roka nemyslí?

Zmena zimného času na letný. V kampani totiž ľudí nabádali na to, aby spoločne so zmenou hodiniek skontrolovali aj požiarny alarm.

Usvedčiť vás môžu stratení príbuzní

Predpokladaný súhlas môže byť využitý na verejné dobro. Môže však vzbudiť kontroverziu, najmä ak príde k porušeniu zmluvných podmienok súkromnou spoločnosťou, ktorá posunie súkromné údaje svojich užívateľov tretej strane.

Podcast The Daily denníka New Your Times priniesol kuriózny príbeh Curtisa Rogersa, zakladateľa stránky GEDMatch. Stránka slúži ako súkromná databáza DNA, kde viac ako milión amerických užívateľov pátra po stratených príbuzných v nádeji, že sa im podarí nájsť zhodu.

Kriminálne implikácie sú očividné a Rogers ich paternalisticky zohľadnil v zmluvných podmienkach. Užívatelia sa totiž ich súhlasom zaväzovali i k tomu, že ich dáta môžu byť využité genetickými genealógmi a forenznými špecialistami na identifikáciu páchateľov trestných činov. No len ak títo spáchali vraždu alebo znásilnenie.

Rogers sa dostal do problémov po tom, čo súkromné dáta užívateľov posunul orgánom činným v trestnom konaní na to, aby pomohli identifikovať “len” páchateľa pokusu o vraždu.

Hoci v minulosti dáta získané z GEDMatch pomohli odhaliť páchateľov viac ako 400 trestných činov práve s využitím ich údajov, porušenie zmluvných podmienok vzbudilo vlnu nevôle.

GEDMatch reagoval na pobúrenie tým, že zmenil predvolené nastavenie. Z hodiny na hodinu klesol počet DNA profilov, ktoré má polícia k dispozícii z milióna na nulu.

Všetci užívatelia musia po novom explicitne udeliť súhlas s využitím ich dát na tieto účely. Stránka aktuálne zavádza zmeny, ktoré nabádajú užívateľov, aby tak urobili. Z milióna tento súhlas nateraz udelilo 30 000 používateľov.