Samsung skúša véčkový dizajn mobilu. Takto by mohol vyzerať nový smartfón

Prvý pokus o skladací displej nevyšiel.

3. feb 2020 o 11:58 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Budúci týždeň Samsung predstaví nové vlajkové smartfóny Galaxy. Okrem série S11 by výrobca zrejme mohol predstaviť aj svoj nový pokus o mobil so skladacím displejom s názvom Galaxy Z Flip.

Podľa viacerých uniknutých informácií sa juhokórejský gigant tentokrát pokúša o moderný véčkový dizajn. Nové video naznačuje, ako má vyzerať.

Krátke video zdieľal na svojom Twitteri reportér Ben Geskin, ktorý už viackrát zverejnil uniknuté informácie o rôznych zariadeniach.

Na zázname je vidieť fialové, takmer štvorcové zariadenie. Po jeho otvorení sa odhalí podlhovastý displej s kamerou pre selfie pod horným okrajom.

Zariadenie má dvojicu kamier na zadnej strane mobilu, vedľa nich je panel s digitálnymi hodinami a ďalšími ukazovateľmi. Väčší displej na zadnej strane smartfónu nie je.

Staršie informácie hovorili o displeji s uhlopriečkou 6,7 palca (sedemnásť centimetrov) a rozlíšením 2636 x 1080 bodov. Pomer strán by mal byť 22:9. Do Galaxy Z Flip by sa mal dostať starší procesor Snapdragon 855 Plus a osem gigabajtov operačnej pamäte.

Telefón by nemal mať ani otvor pre slúchadlá či pamäťové karty. Úložný priestor by mal byť 256 gigabajtov.

Samsung by svoj druhý pokus o skladací mobil mohol predstaviť už 11. feburára na podujatí Unpacked v San Franciscu. Predpokladaná cena by sa mohla pohybovať od tisíc do 1500 amerických dolárov.

Technologický gigant minulý rok predstavil prvý skladací Galaxy Fold. Tesne pred uvedením na trh recenzenti hovorili o problémoch s obrazovkou. Samsung preto uvedenie posunul na jeseň.

Modernú podobu véčkových telefónov skúša aj Motorola, ktorá minulý rok predstavila vynovený model legendárneho Razru.