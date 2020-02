Múdre zariadenia nepomôžu len chudnúť, skontrolujú aj vaše zdravie

Múdre zariadenia na ruku i pod nohy.

7. feb 2020 o 17:32 Matúš Paculík

Mali byť všetkým možným, mali nahradiť smartfóny, platobné karty a ich príchodu sa obávali aj výrobcovia klasických hodiniek.

Z ničiteľov sa nakoniec stal len doplnok k smartfónom, ktorý neplánovane naštartoval celý segment múdrych zariadení. Nie sú pritom dobré len na meranie dennej a športovej aktivity či srdcového tepu, postrážia vám aj zdravie.

Nemusíte si hneď kupovať 500-eurové hodinky od Apple, veď napríklad elektrokardiogram si doma zmeriate aj s výrazne lacnejšími alternatívami.

Vybrali sme niekoľko zariadení, ktoré vám pomôžu so zdravým životným štýlom a pri sledovaní svojho zdravotného stavu.

Pre majiteľov iPhone - Apple Watch Series 5

(zdroj: Apple)

Kalifornská spoločnosť neprišla s hodinkami ako prvá a hoci neurčila smer ich vývoja, tak jej musíme priznať zásluhu na záchrane celého trhu s nositeľnými zariadeniami.

Piata generácia hodiniek Apple Watch je dostupná v dvoch veľkostiach, tentokrát sa uhlopriečky zväčšili na 40 a 44 milimetrov. Na dámsku ruku sa hodia tie menšie, i keď s hrúbkou sa za roky nič zásadné nezmenilo.

Jediným zásadným problémom je slabá výdrž batérie. Apple Watch sú jediné hodinky z nášho výberu, pre ktoré budete potrebovať nabíjačku každý jeden deň.

Ak ste ochotní to akceptovať a najbližšie roky neplánujete svoj iPhone vymeniť za smartfón s Androidom, tak by ste mali byť spokojní. Múdre hodinky v podaní Apple totiž fungujú presne tak, ako to majiteľ iPhonu očakáva. Všetko je rýchle, logické a funguje bezchybne.

Hodinky sú veľmi presné v meraní všetkých aktivít, majú elektrický a optický snímač tepovej frekvencie a ako prvé predstavili aj meranie EKG. To je zásadná novinka, ktorá monitoruje nepravidelný tlkot srdca.

Hodinky od Apple práve vďaka tejto funkcii už pomohli mnohým majiteľom odhaliť skrytú chorobu srdca. Ďalšou novinkou je funkcia automatického upozornenia tretej osoby v prípade pádu.

Pre majiteľov iPhonov sú hodinky od Apple pravdepodobne prvou voľbou, teda pokiaľ dokážu prekonať obmedzenia dané slabou výdržou batérie. Spolupráca so smartfónom je ukážková, v podstate celý proces prvotnej inštalácie a komunikácie je bezkonkurenčný.

Ak je pre vás skoro päťsto eur za nový model priveľa, pokojne siahnite po starších generáciách, veď tú tretiu kúpite približne už za dve stovky.

+ funkcie, systém, meranie EKG

- len pre iOS, výdrž batérie, cena

Cena: od 449 eur

Štýlové - Samsung Galaxy Watch Active 2

(zdroj: Samsung)

Druhá generácia univerzálnych múdrych hodiniek Galaxy Watch Active už nie je vyslovene športová. Stále je síce zameraná vo veľkej miere na rekreačných športovcov, no zároveň má jednoduchý dizajn, množstvo funkcií, dobrý hardvér a hlavne vynikajúci displej.

Hodinky majú konečne normálnu výdrž batérie, nabíjačku teda nemusíte hľadať po každom aktívnom dní, vytiahnete ju približne dva krát do týždňa.

Otočný prstenec z hodiniek Gear Watch na nich nenájdete, nahradil ho tenký rám okolo displeja reagujúci na dotyk. Používateľské rozhranie zostalo zachované, čo je zároveň jednou z najväčších výhod hodiniek od Samsungu. Používajú sa príjemne, intuitívne a ich reakcie sú skutočne okamžité.

Bezkonkurenčné je množstvo doplnkových aplikácií a hlavne ciferníkov. Tie základné od Samsungu sú veľmi slušné, no dôležitá je veľká aktivita ďalších vývojárov. Množstvo dobrých ciferníkov získate dokonca zadarmo a tie platené nie sú veľmi drahé.

Vďaka kvalitnému a hlavne veľkému displeju dokážu zobraziť množstvo informácií. Tam, kde vám konkurencia ponúkne buď krásny dizajn ciferníkov alebo husto natlačené informácie, má Samsung po ruke úplne všetko.

Operačný systém založený na vlastnom riešení s názvom Tizen je výrazne rýchlejší v porovnaní Fitbitom a používateľský zážitok je pritom plne porovnateľný s tým, čo ponúka Apple.

Pre šport máte niekoľko desiatok režimov, okrem klasického behu, bicyklovania či plávania hodinky dokážu sledovať aktivitu pri rôznom dvíhaní činiek, turistike, či joge. A keďže sú hodinky vybavené GPS prijímačom, môžete ich na tréningu a pri športe používať aj bez smartfónu.

Na dátové úložisko s celkovou kapacitou 4 GB si môžete stiahnuť svoju obľúbenú hudbu a priamo s nimi prepojiť svoje bezdrôtové slúchadlá.

Hodinky kúpite v troch verziách, tie základné za 299 eur majú priemer 40 milimetrov a na komunikáciu používajú Bluetooth s Wi-Fi. Za príplatok 20 eur získate ich o 4 milimetre väčšiu verziu. Najdrahšia je LTE verzia, za ktorú si výrobca pýta až 469 eur.

+ dizajn s veľkým displejom, množstvo ciferníkov a aplikácií

- Bixby, nemá Google asistent

Cena: od 299 eur

Elegantné - Huawei Watch GT 2 46 mm

(zdroj: Huawei)

Samsung a hlavne Huawei sa snažia osloviť zákazníkov, pre ktorých je okrem fitness funkcií dôležitý vzhľad.

Nové hodinky Huawei Watch GT 2 sú skutočne pekné a elegantné (hlavne vo verzii s koženým remienkom), no pri fitness funkciách za konkurenciou určite nezaostávajú. Hlavným lákadlom je veľký 1,39-palcový OLED displej s rozlíšením 454 x 454 bodov.

Rámček okolo displeja nie je úplne tenký, no vďaka dobre zvolenému dizajnu neruší. K dispozícii je aj menšia verzia, ktorá svojim dizajnom pripomína hodinky od Samsungu.

Menšia verzia je ľahšia, má aj menšie rozlíšenie, nepodporuje funkciu Bluetooth hovorov a má batériu s polovičnou kapacitou, takže namiesto dvoch týždňov vydrží na jedno nabitie "len" sedem dní. To je samozrejme skvelá hodnota, o ktorej môžu majitelia Apple Watch len snívať.

Dôvodov tak dlhej výdrže je viacero, tým hlavným je kombinácia vlastného čipu a operačného systému. Kirin A1 je v mnohých smeroch revolučný čip, ktorý vám ušetrí mnoho energie pri využívaní technológie Bluetooth. A vďaka uzavretému operačnému systému je tento čip využívaný efektívne.

Reakcie hodiniek sú bleskové, používajú sa veľmi príjemne a dobre navrhnuté je aj používateľské rozhranie.

Pri ciferníkoch sa pripravte na desiatky zaujímavých riešení, nad ktorými ale nemáte takú kontrolu ako pri konkurencii. Sú ale rýchle, graficky veľmi pekné a očividne zbytočne nezaťažujú čip a batériu.

Huawei sa úspešne snaží aj na poli zdravia a hodinky sú dobrým spoločníkom aj pre aktívneho športovca. Presne merajú tep dokonca aj počas plávania, hodnotu VO2 max (maximálna rýchlosť spotreby kyslíka), športové aktivity a aj vašu bežnú aktivitu počas celého dňa.

Vďaka zabudovanému GPS prijímaču presne zaznamenajú polohu počas behu alebo túry. Budete mať prehľad o vašom spánku, pričom hodinky dokážu odhaliť až šesť rôznych porúch.

+ krásny dizajn, displej, výdrž batérie

- uzavretý systém

Cena: od 229 eur

Múdre fitness hodinky - Fitbit Versa 2

(zdroj: Fitbit)

Versa 2 kombinuje športový náramok s múdrymi hodinkami. Hodia sa rovnako na šport, aj do spoločnosti. Veľkou výhodou v porovnaní s Apple je nulová viazanosť na konkrétny operačný systém či značku smartfónu.

Je jedno, či vlastníte iPhone alebo smartfón s Androidom, na obidvoch platformách máte k dispozícii rovnaké funkcie a o svoje dáta neprídete ani v prípade, ak svoj iPhone vymeníte za nový Samsung.

Versa 2 funguje ako prémiový športový náramok, ale sú to aj plnohodnotné múdre hodinky. Záleží len na vás, aké funkcie využijete a aký ciferník si zvolíte (k dispozícii sú ich stovky). Môžete pokojne vypnúť všetky upozornenia, nastaviť to najjednoduchšie zobrazenie, prípadne s nimi môžete platiť aj v obchode.

Hodinky počas celého dňa automaticky zbierajú množstvo pohybových dát. Získate tak prehľad, akú vzdialenosť ste prešli, koľko poschodí zvládli, koľko minút ste boli skutočne aktívni a aj to, ako je na tom vaše srdce.

Hodinky nemusíte dávať dole ani počas noci, keďže detailne monitorujú váš spánok a dokážu vás zobudiť jemnou vibráciou v správny čas. Pre športové aktivitu je pripravených viac ako 15 režimov vrátane plávania.

Nabíjať ich budete len raz za päť, šesť dní, no bez špeciálnej veľkej nabíjačky sa tu bohužiaľ nezaobídete. Z pohľadu dizajnu a konštrukcie sú tieto múdre športové hodinky jedny z najkompaktnejších a najľahších na trhu, menšie sú už jedine fitness náramky.

+ displej, hmotnosť, množstvo funkcií

- veľká nabíjačka

Cena: 199 eur

Hodinky s EKG - Withings Move ECG

(zdroj: Withings)

Na prvý pohľad pôsobia ako klasické ručičkové hodinky a vlastne nimi aj sú. Nebudú vás obťažovať žiadnymi zbytočnými informáciami a upozorneniami, nezahráte si na nich žiadnu hru, no zároveň na pozadí zbierajú všetky dôležité dáta o vašich aktivitách. Na elektronicky ovládanom ciferníku vám ukážu hodiny a minúty, tretia ručička prezradí vašu aktivitu počas dňa.

Hodinky automaticky rozpoznajú viac ako tridsať rôznych aktivít vrátane kráčania, behu, či plávania. Tieto informácie nájdete v aplikácii na smartfóne, keďže na komunikáciu používajú bezdrôtovú technológiu Bluetooth. A keďže nemerajú srdcový tep, tak ich výrobca ani nevybavil nabíjateľnou batériou.

O napájanie sa stará klasická gombíková batéria, ktorú budete meniť len raz za jeden rok.

Hlavným dôvodom pre kúpu týchto hodiniek je funkcia merania EKG (elektrokardiogram), teda to, čo ponúka aj najnovšia generácia hodiniek od Apple.

Meranie musíte spustiť priamo v aplikácii smartfónu a vyhradiť si naň presne tridsať sekúnd, počas ktorých budete v pokoji sedieť a druhou rukou podľa návodu držať hodinky. Hodinky vás upozornia len na hlavné problémy, pre detailnejšie vysvetlenie ukážte meranie odborníkovi.

Withings Move ECG sú zaujímavou alternatívou k bežným múdrym zariadeniam na ruku, no pred ich kúpou si dobre premyslite, či vám niektoré inak bežné funkcie nebudú chýbať. A pripravte sa na nie práve najpríjemnejší proces párovania so smartfónom, ktorý je všetko, len nie intuitívny.

+ štýlový dizajn, presné meranie EKG

- inštalácia, menej funkcií

Cena: 129 eur

Lacné a dobré – Xiaomi Mi Band 4

(zdroj: Xiaomi)

Jeden z najznámejších čínskych výrobcov dokáže vždy zaujať cenou a inak tomu nie ani pri fitness náramkoch.

Séria modelov Mi Band 4 je obľúbená práve pre skvelý pomer ceny a výkonu, pričom nevadí, že funkčne a technologicky za drahšou konkurenciou zaostáva. Veď pri tak nízkej cene nemôžeme čakať obrovský displej či extrémne detailné meranie tepu a aktivít.

Mi Band 4 je však stále vynikajúcim fitness náramkom pre menej náročného používateľa, ktorý chce mať prehľad o svojich denných aktivitách a zdravotnom stave. Upozorní vás na nové správy, telefonické hovory, podporovaných je množstvo aplikácií vrátane sociálnych sietí a aplikácií, ako je WhatsApp.

Farebný AMOLED displej je najväčšou zmenou v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi. Je väčší, má vyššie rozlíšenie a vybrať si tu môžete z viac ako štyroch desiatok pekných ciferníkov.

Na slnku vás nesklame, vďaka už spomínanej AMOLED technológii budete dobre vidieť informácie aj počas slnečných dní.

Náramok počas celého dňa ráta vaše kroky, spálené kalórie a prezradí vám, koľko kilometrov ste už prešli. Nájdete tu aj funkciu na sledovanie klasického behu a behu na bežeckom páse, chôdze, plávania, klasického cvičenia či bicyklovania.

Nabíjačku budete hľadať len párkrát do mesiaca, výrobca totiž sľubuje výdrž na jedno nabitie až 20 dní. Dlhá výdrž je spôsobená tým, že kontinuálne meranie tepu funguje len pri športovaní.

+ cena, funkcie, farbený displej

- obmedzené kontinuálne meranie tepu

Cena: 32 eur

Digitálna váha – Nokia Body Cardio

(zdroj: Nokia)

V našich obchodoch túto váhu nájdete pod značkou Nokia, v zahraničí už pod Withings. Obidve verzie sú úplne totožné, čo sa týka funkcií a aj použitej aplikácie.

Váha Body Cardio je jednou z najlepšie vybavených digitálnych osobných váh, pre ktorých plnohodnotné využitie budete potrebovať smartfón. Všetky základné informácie sa síce dozviete aj na displeji, no až v spojení s aplikáciou uvidíte detailné štatistiky.

Základom je klasické meranie vašej hmotnosti doplnené o automatické zaznamenanie do aplikácie smartfónu. Váha dokáže rozoznať až osem rôznych osôb, takže ju môže používať skutočne celá rodina. Dokáže približne zmerať, koľko máte vo vašom tele tuku, svalov, vody a aj kostí.

Informácie o postupe vášho chudnutia zobrazí aj priamo na displeji a do smartfónu dáta prenesie bezdrôtovo bez Bluetooth alebo Wi-Fi.

Váha má aj špeciálny režim pre tehotné ženy a pomôže vám zistiť aj hmotnosť malých detí, s ktorými sa môžete postaviť spoločne na váhu. Na veľkom displeji uvidíte aj predpoveď počasia na celý deň a ak používate hodinky Withings, aj sumár vašej aktivity z predchádzajúceho dňa. Prezradí vám aj to, v akej forme je vaše srdce s pomocou merania rýchlosti pulznej vlny.

Jediným problémom váhy je jej vysoká cena, veď za 150 eur si môžete kúpiť slušný smartfón. Firma má v ponuke aj lacnejšiu verziu s menším počtom funkcií a na trhu nájdete viacero dostupnejších modelov. Pri výbere toho správneho si dopredu zistite, čo presne ponúkajú, keďže najlacnejšie kúpite už za menej ako 30 eur.

+ dizajn, množstvo funkcií

- vysoká cena

Cena: 149 eur

Inteligentný tlakomer – Withings BPM Core

(zdroj: Withings)

Pri bežných múdrych hodinkách a fitness náramkoch sa o svojom srdci dozviete len malé množstvo informácií, možnosti ich snímačov sú totiž stále obmedzené. Zistia vám srdcový tep, prípadne hodnotu VO2 max.

Klasické meranie tlaku síce nájdete aj v lacných čínskych fitness náramkoch, no u nich sú len nefungujúcim lákadlom, ktoré nedokáže odhaliť žiadne problémy a má problém vôbec zaznamenať zvýšený krvný tlak.

BPM Core vyzerá ako klasický tlakomer, ktorým si obopnete ruku a on vám následne odmeria váš krvný tlak. Zariadenie je v skutočnosti kombináciou až troch zariadení - tlakomeru, EKG a digitálneho stetoskopu. Všetko je spojené cez aplikáciu v smartfóne a cloudový účet, na ktorom sa dáta synchronizujú automaticky cez Wi-Fi pripojenie aj bez smartfónu. Všetky údaje tak máte dostupné z akéhokoľvek zariadenia.

Pri meraní môžete odhaliť vysoký krvný tlak, fibriláciu predsiení či chlopňovú chybu. Na všetky merania budete potrebovať 90 sekúnd. Stroj pri meraní rozpozná až osem osôb.

Namerané dáta, grafy a zaznamenané meranie digitálnym stetoskopom môžete jednoducho zdieľať so svojim doktorom.

Baterky v tlakomere meniť nebudete, o napájanie sa stará nabíjateľná batéria s výdržou pol roka a vďaka micro USB konektoru môžete pokojne použiť nabíjačku zo svojho staršieho smartfónu.

Výrobca si za zariadenie pýta skoro 250 eur, čo je dosť vysoká cena. Ak si vystačíte s funkciou merania tlaku, môžete siahnuť po verzii BPM Connect za 99 eur.

+ množstvo funkcií, digitálny stetoskop

- vysoká cena

Cena: 249 eur