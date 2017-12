Pozor na nový vírus W32.Myparty.B@mm

Predovšetkým medzi redakciami slovenských médií sa dnes začal s neobvyklou rýchlosťou šíriť nový internetový červ s názvom W32.Myparty.B@mm.

29. jan 2002 o 12:55 Marián Pavel, SMEonline

Vírus kopíruje svojih úspešných predchodcov a šíri sa elektronickou poštou. E-mail obsahuje Predmet s textom new photos from my party! a textom v tele s nasledujúcim znením: "Hello! My party... It was absolutely amazing! I have attached my web page with new photos! If you can please make color prints of my photos. Thanks!"

V prílohe e-mailu je spúšťateľný súbor myparty.photos.yahoo.com. Po spustení tohto súboru užívateľ zaktivuje kód, ktorý zabezpečí, že sa vírus automaticky rozošle na všetky e-mailové adresy v adresári užívateľa. Zároveň vírus automaticky skontaktuje svojho autora a odošle mu informáciu o infikovaní počítača. Posledný úkon, ktorý vírus v počítači vykoná je otvorenie tzv. zadných dvierok (backdoor) v napadnutom počítači, prostredníctvom ktorých môže autor vírusu počítač cez internet napadnúť a získať nad ním plnú kontrolu.

Obrana pred týmto vírusom je mimoriadne jednoduchá - užívatelia by mali konečne vziať vážne všetky varovania a nespúšťať v e-mailoch žiadne neznáme súbory. Pre slovenských užívateľov by malo byť varovaním aj to, že im príde od známej osoby e-mail v anglickom jazyku.

Viac informácií je na adrese http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/w32.myparty@mm.html.