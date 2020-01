Ultrarýchla kamera nasníma miliardu snímok za jedinú sekundu

Vedci využili starý typ mikroskopie.

23. jan 2020 o 17:04 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Bežné kamery dnes nasnímajú za sekundu tridsať snímkov. Pre ľudské oko to stačí na to, aby sa nám pohyb zdal plynulý, no pre mnohé vedecké merania je záznam príliš pomalý.

Americkí vedci teraz vytvorili špeciálnu kameru, ktorá zachytáva obraz rýchlosťou až miliardu snímkov za sekundu. Zároveň odhalí javy, ktoré prebiehajú pri kontakte svetla s priehladnými materiálmi.

Dokonca by mohla zachytiť aj prenos signálu medzi nervovými bunkami v reálnom čase.

Štúdiu zverejnili v čaopise Science Advances.