Škvrna teplej vody v Tichom oceáne mohla zabiť až milión morských vtákov

Nezvyčajne teplá voda zovrela ekosystém.

21. jan 2020 o 11:08 Matúš Beňo

Medzi 1. a 2. januárom 2016 vyplavilo more pri meste Whittier 6540 aliek tenkozobých.(Zdroj: David B. Irons)

BRATISLAVA. Medzi letom 2015 a jarou nasledujúceho roka si ľudia pozdĺž západného pobrežia Spojených štátov a Aljašky začali všímať čosi zvláštne.

Súvisiaci článok Boli vyhladované. Za smrť vtákov zrejme môže klimatická zmena Čítajte

More vyplavovalo obrovské množstvá vychudnutých vtákov. Z Aljašky hlásili, že tiel je tisíckrát viac, než býva bežné. Vedci za ten čas napočítali viac ako 62-tisíc operencov.

More vyplaví iba zlomok mŕtvych zvierat, ktoré do vody spadnú. Skutočný počet uhynutých vtákov medzi rokmi 2015 a 2016 môže byť vyšší. Americkí výskumníci v novej štúdii odhadli počet na viac ako milión, čo by predstavovalo najväčší zaznamenaný úhyn morských vtákov.

Príčinou je zrejme obrovská plocha nezvyčajne teplej vody, ktorá pretrvala niekoľko rokov a ktorá zásadne sťažila prístup zvierat k potrave. Štúdiu zverejnili v časopise PLOS One.

Až o šesť stupňov teplejšia voda

Hladina Tichého oceánu neďaleko západu Spojených štátov sa začala ohrievať na jeseň 2013. V Pacifiku vznikla plocha teplej vody veľká vyše 2,5 milióna štvorcových kilometrov, ktorá siahala takmer sto metrov do hĺbky. Dostala pomenovanie Škvrna.

Silný klimatický jav El Niño v rokoch 2015 až 2016 teplotu hladiny zvýšil ešte viac. Voda mala tri až šesť stupňov Celzia nad normál.